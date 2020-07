Apple : les iPhone 12 prendront en charge les fréquences 5G mmWave et Sub-6GHz, mais cela pourrait changer en 2021

D’après sa source à Taiwan, DigiTimes rapporte que la série 2021 de l’iPhone, que nous appellerons la gamme iPhone 13 pour l’instant, ne prendra pas en charge qu’une seule des deux technologies. Cela signifie que les nouveaux modèles fonctionneront sur les réseaux en ondes millimétriques ou en dessous de 6GHz, mais pas sur les deux.

Crédit : EverythingApplePro

Tous les opérateurs du monde entier qui ont lancé des réseaux 5G utilisent les technologies 5G mmWave ou Sub-6GHz. Les ondes millimétriques sont utilisées dans les villes et les zones très denses. Cette technologie offre des vitesses de téléchargement extrêmement rapides, bien supérieures à celles des réseaux LTE 4G de la génération actuelle. Cependant, les signaux mmWave 5G n’ont pas une grande portée.

La 5G Sub-6GHz, par contre, propose des vitesses plus rapides que le LTE mais beaucoup plus lentes que la technologie mmWave. Cependant, elle a l’avantage de proposer une portée beaucoup plus importante. Elle est utilisée dans les zones urbaines et périurbaines.

Comme les technologies peuvent être différentes sur chaque marché, Apple prévoirait d’équiper une seule d’entre elles sur ses iPhone en 2021 afin de réduire les coûts et de laisser les gens choisir la version dont ils ont besoin en fonction de leur marché et de leur opérateur.

Encore peu d’informations sur les iPhone 13

Le futur iPhone 13 pourrait être le premier modèle d’Apple à être conçu sans port de chargement. En effet, l’iPhone 12 serait le premier téléphone d’Apple à être vendu sans son chargeur. L’absence de chargeur pourrait permettre à Apple d’habituer les consommateurs, pour finalement développer un iPhone uniquement compatible avec la technologie sans fil en 2021.

Source : Digitimes