Apple : les iPhone 13 pourraient augmenter la puissance de charge à 25W

En matière de technologie de charge rapide, les fabricants chinois sont clairement en avance. Alors que la plupart des fabricants proposent une recharge rapide d’au moins 65 W, Apple limitait jusqu’à présent ses smartphones à seulement 20 W.

iPhone 13 – Crédit : EverythingApplePro / YouTube

Toute la série d’iPhone 12 de 2020 ne proposait qu’une recharge « rapide » à 20 W, alors que des smartphones à seulement 400 euros tels que le nouveau OnePlus Nord 2 que nous avons pu tester offre lui une puissance de 65 W. Apple pourrait revoir cette puissance à la hausse, si l’on en croit le dernier rapport de MyDrivers.

Selon eux, certains modèles de la série iPhone 13 pourraient augmenter la puissance de charge rapide à 25 W. Cette petite amélioration n’inquiètera donc pas les fans d’Android. En effet, ils pourront eux bientôt profiter d’une recharge rapide HyperCharge 200 W de Xiaomi, qui permet de faire passer votre smartphone de 0 à 100% en 8 minutes.

Une recharge rapide améliorée, mais un temps de rechargement similaire ?

Même si cette fuite se confirme et que les iPhone 13 profitent bien d’une recharge rapide à 25 W, ces 5 W supplémentaires ne devraient pas faire beaucoup de différence sur la durée totale de la recharge. En effet, on sait que les iPhone 13 auront de plus grosses batteries pour alimenter l’écran 120 Hz. Ces nouvelles batteries pourraient donc mettre autant de temps à se recharger à 25 W que les anciennes à 20 W.

En augmentant la puissance à 25 W, Apple aurait également l’occasion de s’aligner sur son concurrent Samsung, qui plafonne lui aussi à 25 W sur son dernier Galaxy S21 Ultra. Cependant, on sait que le géant coréen pourrait enfin améliorer la recharge rapide avec son Galaxy S22 l’année prochaine, en la faisant passer à 45 W ou 65 W. Apple se retrouverait alors à nouveau à la traîne par rapport aux smartphones Android.

Une recharge très rapide endommageait à l’origine les batteries, mais les fabricants de smartphones mettent désormais en place des optimisations logicielles et matérielles qui garantissent leur longévité. La recharge rapide à 200 W de Xiaomi n’entamerait par exemple que 20 % de la capacité de la batterie après 800 cycles, ce qui est bien moins que les 40 % après 400 cycles que recommandent les autorités chinoises.

Source : MyDrivers