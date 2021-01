Apple : les MacBook pourraient bientôt être compatibles avec la charge inversée sans fil

Apple a failli implémenter la charge inversée sans fil sur l’iPhone 11 avant d’abandonner le projet. Chez Android, plusieurs smartphones sont déjà équipés de la charge inversée sans fil, y compris le Google Pixel 5 que nous avons testé et donc l’excellente autonomie nous a séduits. D’ailleurs, l’iPhone 12 pourrait lui aussi être compatible avec la charge inversée sans fil comme l’avait laissé transparaître un brevet découvert au mois d’octobre.

Les MacBook pourraient bientôt charger les autres appareils d’Apple – Crédit : Apple / U.S. Patent and Trademark Office

En tout cas, c’est bien la première fois que nous entendons parler de la charge inversée sans fil pour un ordinateur portable. Nos confrères de Patently Apple ont été les premiers à découvrir les deux brevets accordés à Apple par le U.S. Patent and Trademark Office. La firme de Cupertino travaille sur cette technologie depuis déjà quelques années puisque les brevets ont été déposés en 2016.

Recharger plusieurs appareils à la fois sur un MacBook

Apple explique que le châssis du MacBook pourrait accueillir plusieurs bobines afin de recharger les iPhone, les iPad et les Apple Watch. Bien entendu, la question de la composition de ces nouveaux MacBook se pose. Est-ce qu’Apple va abandonner l’aluminium sur ses ordinateurs portables ? Bien que Google ait réussi à rendre le Pixel 5 compatible avec la charge sans fil malgré sa coque en aluminium, un tel système ne semble pas viable pour les MacBook. Ce serait donc peut-être l’occasion de faire revenir le MacBook en plastique.

Un iPhone et une Apple Watch chargent sur le clapet d’un MacBook – Crédit : Apple / U.S. Patent and Trademark Office

Comme vous pouvez l’apercevoir sur les images du brevet d’Apple, il serait possible de recharger son appareil sur le clapet lorsque l’ordinateur est fermé, mais aussi sur le pavé tactile et le repose-mains. De plus, Apple a précisé que : « malgré la normalisation des câbles et des connecteurs, chaque appareil peut nécessiter une alimentation séparée ou dédiée pour se recharger. Dans certains cas, l’utilisation, le stockage et/ou le transport de blocs d’alimentation séparés pour chaque appareil peut s’avérer fastidieux ». C’est encore plus le cas lorsque les chargeurs sont absents des boîtes de smartphones, comme pour l’iPhone 12 que nous avons déjà testé.

Bien entendu, il ne s’agit que d’un brevet et rien ne confirme que vous pourrez bientôt recharger tous vos appareils de la marque à la pomme sur votre MacBook. En tout cas, la compatibilité avec la charge inversée sans fil a davantage de chances d’arriver en premier sur les iPhone.

