Apple : les MacBook Pro 14 et 16 pouces avec écrans mini-LED arriveront entre septembre et novembre 2021

Mark Gurman a évoqué hier dans sa lettre d’information « Power On » la disponibilité des nouveaux MacBook Pro avec écran mini-LED, qui devraient être annoncés entre septembre et novembre.

MacBook Pro 13 M1 – Crédit : Apple

Apple aurait visiblement reporté la sortie des nouveaux MacBook Pro à cause des pénuries d’écrans mini-LED. Alors que l’entreprise américaine avait dévoilé l’année dernière les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro 13 pouces équipés d’une puce M1, la sortie de la nouvelle génération des modèles 14 et 16 pouces se faisait toujours attendre.

Mark Gurman affirme désormais que l’annonce des nouveaux modèles aura lieu entre septembre et novembre, alors que des rapports précédents indiquaient qu’ils auraient pu être reportés à l’année prochaine. Tout comme le récent iPad Pro 12,9 pouces, on retrouvera bien des écrans mini-LED sur les nouvelles versions des ordinateurs portables.

Que sait-on des MacBook Pro 14 et 16 pouces de 2021 ?

Plusieurs mois avant la présentation des nouveaux modèles, nous en savons déjà beaucoup à leur sujet. En effet, Apple a déjà dévoilé par erreur le processeur qu’ils utiliseront, nommé M1X. Il succèdera directement à la puce M1 des modèles actuels. Ce nouveau processeur devrait être équipé de 10 cœurs au lieu de 8 cœurs sur le M1.

De plus, les développeurs du ransomware REvil ont déjà réussi à mettre la main sur des schémas des appareils. Ceux-ci dévoilaient qu’Apple prévoyait de retirer la Touch Bar. De plus, côté connectiques, on retrouvera sur le côté droit un port HDMI, un port USB-C/Thunderbolt et un lecteur de carte SD. Sur le côté gauche, on retrouvera deux ports USB-C/Thunderbolt, une prise jack et un port de rechargement MagSafe.

On sait également que les MacBook Pro 14 et 16 pouces qui seront dévoilés en fin d’année seraient tous deux équipés d’une caméra 1080p. Cela serait une bonne nouvelle pour les utilisateurs. En effet, avec la pandémie mondiale de COVID-19 et l’essor du télétravail, les appels vidéo sont devenus un des principaux moyens pour communiquer avec ses proches ou ses collèges.

Source : MacRumors