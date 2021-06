Apple : les nouveaux MacBook Pro reportés à cause des pénuries d’écrans mini-LED ?

Une pénurie de composants mini-LED serait à l’origine de retards dans la production des MacBook Pro 14 et 16 pouces de nouvelle génération, selon un rapport publié aujourd’hui par DigiTimes.

Selon DigiTimes, il faudra se montrer patient avant de voir les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et MacBook 16 pouces, puisque ce dernier serait commercialisé au premier trimestre de 2022.

MacBook Pro – Crédit : Apple

Alors que tout pointait vers une présentation à la WWDC 2021, Apple n’a pas évoqué ses nouveaux MacBook Pro lors de la conférence. En cause, la pénurie d’écrans mini-LED, qui devraient être présents dans au moins un des futurs MacBook Pro. Un écran mini-LED permettra au MacBook Pro d’être beaucoup plus lumineux que ses prédécesseurs, mais également d’offrir des noirs plus profonds.

Les sources de DigiTimes ont révélé qu’Apple avait initialement prévu de produire en masse les deux ordinateurs portables au deuxième trimestre, mais que le calendrier a finalement été repoussé à cause de la production trop faible d’écrans mini-LED. Le nouvel iPad 12,9 pouces, également équipé d’un écran mini-LED, avait aussi fait face à des délais de livraison plus élevés que prévus.

Quand sortiront les nouveaux MacBook Pro ?

Selon le rapport de DigiTimes, le plus petit MacBook Pro de 14 pouces entrera dans la « production en volume » au quatrième trimestre de cette année, tandis que le plus grand modèle de 16 pouces sera commercialisé au premier trimestre de l’année prochaine.

DigiTimes prévoit toujours une présentation des deux ordinateurs plus tard cette année. On devrait donc découvrir le MacBook 16 pouces en même temps que son petit frère, même s’il n’est commercialisé que quelques mois plus tard. La présentation devrait avoir lieu au mois d’octobre ou novembre, puisque le mois de septembre est généralement réservé aux nouveaux iPhone.

Des fuites ont dernièrement presque tout dévoilé à propos de ces nouveaux modèles, notamment leur connectique. Cette génération devrait marquer le retour du port de rechargement magnétique MagSafe et le départ de la Touch Bar, qui avait été introduite en 2016. De plus, Bloomberg a dévoilé qu’ils seront équipés de jusqu’à 64 Go de RAM, d’un nouveau processeur 10 cœurs avec un GPU de 16 ou 32 cœurs pour la version 16 pouces.

Source : DigiTimes