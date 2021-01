Apple : les photos d’un prototype de l’iPhone 12 Pro révèlent des changements majeurs par rapport à la version finale

Des images d’un prétendu prototype de l’iPhone 12 Pro ont été dévoilées sur Twitter, montrant une version non finalisée du modèle Pacific Blue. Le plus étonnant, c’est que le smartphone n’utilise même pas iOS en tant que système d’exploitation.

En effet, le prototype de l’iPhone 12 Pro utilise un système d’exploitation appelé SwitchBoard, qui est une version sans interface utilisateur d’iOS 14.

Prototype iPhone 12 Pro – Crédit : @1nsane_dev / Twitter

De nombreux prototypes des iPhone d’Apple ont déjà été aperçus sur Internet. Certains d’entre eux ont même été vendus, comme l’iPhone Edge qui a été vendu aux enchères, ou encore un prototype d’iPhone 6 qui a failli être vendu sur eBay.

Un prototype d’iPhone 12 Pro en Pacific Blue

De nombreuses différences sont à noter entre le prototype de l’iPhone 12 Pro et la version finale que vous utilisez peut-être en ce moment. En effet, on peut déjà remarquer que la couleur Pacific Blue a l’air légèrement plus sombre que le modèle final, mais cela est peut-être dû à un mauvais éclairage. Mis à part le logo d’Apple, le dos de l’iPhone 12 Pro ne comprend aucune inscription. Ce prototype ne supporte pas totalement l’encoche, puisqu’une partie de celle-ci ne peut rien afficher.

Le prototype de l’iPhone 12 Pro semble également ne pas avoir de scanner LiDAR. Son rôle est de cartographier une zone en mesurant la distance des objets par le biais de rayons lumineux réfléchis. Il permet notamment de mesurer la taille d’une personne instantanément, ou encore de créer des effets en réalité augmentée plus réalistes, comme l’avait démontré le premier effet de TikTok compatible avec le LiDAR.

Comme vous pouvez le remarquer, les icônes sur la page d’accueil sont également très différentes des iPhone classiques. En effet, ce prototype ne fonctionne pas sur iOS 14, mais sur SwitchBoard, qui est une version sans interface utilisateur. De plus, la version traditionnelle par défaut de la page d’accueil iOS de l’iPhone s’appelle SpringBoard. Celle-ci comprend des applications de diagnostic et autres utilitaires qui ne sont généralement pas disponibles au public. Parmi les utilitaires qui peuvent être repérés dans l’image, on trouve des utilitaires connus tels que Console et USBHost, mais aussi de nouveaux utilitaires comme Astro ou Ness.

Pacific Blue #prototype iPhone 12Pro,

running a factory operative system called SwitchBoard, which is a nonUI variant of our well known iOS 14.1.#AppleCollection #AppleInternal #iPhone12Pro pic.twitter.com/yvEL30jZQl — 🔥🌸 Giulio Zompetti (@1nsane_dev) January 13, 2021

Source : @1nside_dev