Apple : l’iMac Pro arrivera en 2022 avec une puce M2X

Le nouvel iMac Pro devrait remplacer l’année prochaine l’iMac Pro 27 pouces actuel, qui est pour l’instant équipé d’une puce Intel. L’arrivée d’une puce faite maison par Apple pourrait enfin donner à l’ordinateur tout-en-un haut de gamme un énorme boost de puissance.

iMac Pro M2X – Crédit : Front Page Tech

Apple avait présenté en avril dernier un iMac 24 pouces coloré, équipé d’un processeur M1, d’une webcam et d’un système audio amélioré. La variante Pro pourrait donc arriver l’année prochaine, pour ne pas perturber les ventes des MacBook Pro. En effet, d’après le leaker @dylandkt sur Twitter, l’iMac Pro haut de gamme ne sortira pas au quatrième trimestre de cette année aux côtés des nouveaux MacBook Pro 14 et 16 pouces mini-LED.

Ces derniers seraient équipés d’une nouvelle puce M1X, qui devrait utiliser 10 cœurs au lieu de 8 cœurs sur le M1. On sait également qu’Apple prévoit de dévoiler une nouvelle génération de MacBook Air d’ici la fin de l’année, avec une puce M2. Cependant, on ne sait rien sur ce processeur.

Que sait-on de l’iMac Pro 2022 ?

Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, le nouvel iMac Pro 2022 sera bien équipé d’une puce M2X, qui est à ce jour le processeur connu le plus puissant d’Apple. Selon lui, le M2X utilisera 16 ou 32 cœurs de performance et 4 ou 8 cœurs d’efficacité, selon le modèle. Quant au GPU, il sera disponible avec 64 ou 128 cœurs. Apple préparerait donc un véritable monstre de puissance, puisque pour rappel, la puce M1 actuelle ne dispose que de 4 cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité, et un GPU avec seulement 8 cœurs.

Enfin, on sait que l’iMac Pro 2022 pourrait disposer d’un écran plus grand que 27 pouces, qui pourrait potentiellement atteindre les 32 pouces. Pour cela, Apple devrait revoir son design actuel vieillissant, en supprimant la grosse bordure inférieure. On s’attend donc que l’iMac Pro de 2022 ressemble davantage à l’Apple Pro Display XDR qu’à l’iMac 24 pouces coloré. On espère également que le géant américain corrigera les défauts de fabrication de l’iMac M1, puisque certains écrans ont été montés de travers.

Source : @dylandkt