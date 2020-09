Apple : l’iPad Pro 2021 serait le premier à être équipé d’un écran Mini-LED

iPad Pro 2020 en 11 et 12,9 pouces – Crédit : Apple

La technologie Mini-LED ne va pas tarder à remplacer l’OLED chez Apple. Plus performants en termes de rendu et de longévité tout en consommant moins d’énergie, les écrans Mini-LED arriveraient en premier sur l’iPad Pro en 2021. Ming-Chi Kuo qui est un analyste très réputé dans le milieu affirmait déjà fin 2019 que les tablettes d’Apple seraient dotées d’un écran Mini-LED fin 2020 ou début 2021. En mars, Ming-Chi Kuo s’attendait même à voir la technologie débarquer sur l’iMac Pro en 2020. Finalement, il n’y aura pas d’iPad Pro avec un écran Mini-LED cette année comme certains s’y attendaient, mais au début de l’année prochaine.

Premier à adopter le Mini-LED, l’iPad Pro devrait être rapidement suivi par le MacBook

Comme l’ont rapporté nos confrères de MacRumors, Ming-Chi Kuo vient de partager davantage de détails au sujet du prochain iPad Pro. Le fabricant taïwanais Epistar devait être le fournisseur exclusif des dalles Mini-LED pour les produits Apple l’année prochaine. Néanmoins, Ming-Chi Kuo a expliqué que le fournisseur Sanan Optoelectronics a développé la technologie de manière rapide, ce qui « va lui permettre d’expédier de grandes quantités de dalles à Apple au premier semestre 2021 ».

De plus, la demande élevée et la rude compétition entre les fournisseurs de dalles Mini-LED devraient contribuer à réduire presque de moitié le coût des dalles Mini-LED pour Apple. Au lieu de 75-85 $, les dalles Mini-LED devraient bientôt coûter environ 45 $ pour la firme de Cupertino. Ainsi, l’analyste Ming-Chi Kuo s’attend à ce que 30 à 40 % des iPad et des MacBook l’année prochaine soient équipés de la technologie.

En attendant l’iPad Pro 2021 et son écran Mini-LED, Apple vient de lancer l’iPad Air 2020 équipé du processeur A14 de l’iPhone 12 à partir de 669 €. Une nouvelle tablette entrée de gamme a également été annoncée. Il s’agit de l’iPad 2020 doté d’un écran 10 pouces qui est proposé au prix de départ plus attrayant de 389 €.

Source : CNET