Apple : l’iPad Pro avec un écran Mini-LED serait dévoilé au premier trimestre 2021

Un rapport de DigiTimes affirme que GIS a approuvé un investissement de 62 500 000 euros pour étendre la production d’écrans tactiles pour les tablettes d’Apple.

Ming-Chi Kuo, un analyste très réputé dans le milieu affirmait déjà fin 2019 que les tablettes d’Apple seraient dotées d’un écran Mini-LED fin 2020 ou début 2021. Alors qu’on pensait que cet iPad sortirait en 2020, il faudra bien attendre l’année prochaine. Il s’agira du premier iPad d’Apple équipé d’un écran Mini-LED. Cependant, ce ne sera pas le premier produit d’Apple avec cette technologie puisque l’Apple Pro Display XDR, son écran d’ordinateur, est équipé d’un écran Mini-LED.

Pourquoi le Mini-LED et pas l’OLED sur l’iPad Pro 2021 ?

Un écran Mini-LED est un écran LCD avec des LED plus petites, de moins d’un millimètre. Celles-ci sont installées par zones et promettent une consommation énergétique réduite. La principale différence avec l’OLED est le fait que les dalles OLED n’ont pas de rétroéclairage, car les pixels peuvent générer leur propre lumière. Même si les noirs ne seront pas aussi convaincants qu’avec un écran OLED, le contraste des écrans Mini-LED est très bien maîtrisé. Un écran Mini-LED est aussi beaucoup plus lumineux que peut l’être un écran OLED.

La technologie Mini-LED permet d’obtenir une excellente qualité d’image par rapport aux écrans LED standards, et reste une technologie plus abordable que l’OLED. De plus, les écrans Mini-LED ne sont pas sujets au marquage, un des problèmes majeurs des écrans OLED. Selon MacRumors, Apple attendrait 2022 avant d’équiper son iPad Pro avec une dalle OLED.

L’iPad Pro 2021 avec un écran Mini-LED pourrait abriter le nouveau processeur d’Apple, l’A14 Bionic, équipe déjà les iPhone 12 et l’iPad Air de quatrième génération. Il devrait également conserver la taille de 12,9 pouces de son prédécesseur. Cependant, on ne sait pas si Apple compte réduire la taille des bordures autour de l’écran. En plus des iPad, l’entreprise américaine pourrait aussi présenter de nouveaux modèles de MacBook Pro équipés d’écrans Mini-LED dès 2021.

