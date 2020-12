Apple : l’iPhone 12 est le smartphone 5G le plus vendu au monde, en seulement 2 semaines

Seulement deux semaines après son lancement, l’iPhone 12 est devenu le smartphone 5G le plus vendu au monde, avec 16 % parts de marché en octobre, bien loin des 4 % du Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G.

L’iPhone 12 Pro arrive aussi à se hisser à la deuxième place du classement, avec 8 % de parts de marché, soit le double du smartphone de Samsung, troisième du classement.

iPhone 12 – Crédit : Apple

Bien qu’Apple ne soit que le quatrième fabricant de smartphones le plus populaire au monde, il a réussi à vendre le plus de smartphones 5G en seulement deux semaines durant le mois d’octobre. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela.

Tout d’abord, le smartphone était très attendu des fans. Apple ne lance une nouvelle génération de smartphones qu’une fois par an en fin d’année. Il est donc normal de voir les ventes exploser durant cette période. De plus, Apple commercialise beaucoup moins de modèles différents que ses concurrents sur Android.

Apple ne commercialise pas de smartphones bas de gamme

Contrairement aux autres constructeurs, Apple ne commercialise que des smartphones haut de gamme ainsi sa gamme SE. Cela permet aux ventes d’être moins réparties entre différentes gammes et davantage concentrées sur quelques modèles, tels que l’iPhone 11, qui a été la star des ventes en 2020.

Il n’est donc pas étonnant de voir l’iPhone 12 dominer les ventes de smartphones 5G quelques semaines après sa sortie. Nous vous avions déjà donné notre avis sur ce smartphone et ses résultats DXOMARK lors de notre test complet. Comme chaque année, on peut également s’attendre à ce que les nouveaux iPhone s’arrachent durant les premiers mois de 2021, avant de voir les ventes s’essouffler légèrement à cause des nouveaux smartphones haut de gamme Android, qui seront dévoilés pour la plupart au cours du premier trimestre. Le Xiaomi Mi 11 sera lui présenté dès le 28 décembre en Chine.

L’iPhone 12 est le premier téléphone d’Apple compatible avec le réseau 5G. Bien que celui-ci permette des débits beaucoup plus rapides que la 4G, cette technologie n’arrive pas sans inconvénient. En effet, nous avions pu voir que la 5G fait perdre 2 heures d’autonomie aux iPhone 12 et iPhone 12 Pro, ce qui pourra poser des problèmes à quelques utilisateurs pour finir la journée.

Source : Counterpoint