Apple : l’iPhone 12 serait annoncé en octobre, l’Apple Watch et l’iPad en septembre

Apple n’a pas encore confirmé officiellement ni la date de sortie ni la date de présentation de ses nouveaux appareils. Selon le leaker réputé, Jon Prosser, Apple aurait prévu d’annoncer l’iPhone 12 en octobre. L’Apple Watch et l’iPad seraient annoncés plus tôt en septembre.

Les fuites au sujet de l’iPhone 12 continuent de se multiplier, faute de déclaration officielle de la part d’Apple. Enfin presque étant donné que son directeur financier Lucas Maestri avait déclaré lors d’une conférence téléphonique que l’iPhone 12 5G a pris du retard à cause d’un problème d’approvisionnement. Nous n’avons pas encore eu de nouvelles à propos de la date de la présentation non seulement de l’iPhone 12, mais aussi de l’Apple Watch et de l’iPad. Les leakers, et particulièrement Jon Prosser, ont donc la responsabilité de tenir au courant la communauté avec les informations qu’ils parviennent à récupérer.

L’Apple Watch et l’iPad annoncés en amont de l’iPhone 12 qui a du retard

Jon Prosser vient de mettre à jour les dates de lancement du prochain flagship et des tablettes d’Apple. Il nous avait effectivement révélé à la fin du mois de juillet que les appareils seraient tous deux commercialisés en octobre. Finalement, ces dates ont changé et il nous a communiqué les nouvelles dans un tweet.

New, adjusted Apple dates!



Apple Watch & iPad

– Via press release

– Week 37 w/c Sep 7



iPhone 12 event

– Week 42 w/c Oct 12



iPhone 12 devices

– Preorders week 42 w/c Oct 12

– Shipping week 43 w/c Oct 19



iPhone 12 Pro devices

– Preorder and shipping in Nov (no exact date yet) — Jon Prosser (@jon_prosser) August 12, 2020

L’évènement de l’iPhone 12 est attendu pour le 12 octobre. Au moins quatre modèles devraient y être annoncés : l’iPhone 12, l’iPhone 12 Max, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. La plus petite taille d’écran démarre à 5,4 pouces tandis que la plus grande atteint 6,7 pouces. Il se pourrait également qu’un cinquième modèle LTE soit prévu par la firme de Cupertino, mais nous n’avons pas davantage de détails à son sujet. Jon Prosser a néanmoins prévenu que « avec la sortie échelonnée de l’iPhone 12 et l’incertitude des dates finales pour les modèles Pro, il est possible que les dates changent ».

Enfin, l’Apple Watch Series 6, qui devrait être capable de mesurer facilement la tension artérielle, serait annoncée en même temps que le nouvel iPad à l’occasion d’une conférence de presse le 7 septembre.

