Apple : l’iPhone 12 serait livré sans casque EarPods

Le coffret des iPhone 12 ne contiendrait pas de casque EarPods selon l’analyste Ming-Chi Kuo. Plus qu’une volonté de booster les ventes d’AirPods, il pourrait s’agir d’une première étape vers l’iPhone sans port lightning qu’il prévoit pour l’année prochaine.

Les ports mini jack se font de plus en plus rares sur les smartphones, mais jusqu’à présent la plupart des constructeurs continuent de livrer un casque adapté à la connectique disponible. Dans un rapport publié en fin d’année dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo annonçait qu’Apple souhaitait priver les iPhone de port lightning dès 2021. Si l’idée semble séduisante au premier abord, elle est surtout synonyme d’achats supplémentaires, notamment un casque True Wireless et un chargeur à induction. Avant de supprimer définitivement tous les câbles, Apple pourrait passer par une étape intermédiaire dès cette année en privant l’iPhone 12 de casque Earpods.

Crédit : Apple

L’analyste confirme ses prédictions dans un nouveau rapport qui indique que le coffret de l’iPhone 12 ne contiendrait pas de casque EarPods. Une décision plus contraignante que la suppression du port mini jack à la sortie de l’iPhone 7. Le smartphone était livré avec des écouteurs dotés d’un port lightning, mais aussi d’un petit adaptateur pour y brancher un casque classique.

Kuo suggère également que la sortie du prochain iPhone 12 sera accompagnée de promotions pour soutenir les ventes d’écouteurs True Wireless d’Apple en fin d’année. Malgré un ralentissement dû à la pandémie, l’analyste prévoit une forte reprise des ventes qui l’amène à revoir ses estimations qui passent de 80 à 93 millions d’unités pour 2020.

Un iPhone 12 sans EarPods pour stimuler les ventes d’AirPods ?

À première vue, on aurait tendance à penser qu’Apple cherche à asseoir sa position de leader du marché des écouteurs sans fil. La firme vient en effet de lancer les Powerbeats 4 avec Siri et une meilleure autonomie. Pourtant, priver l’iPhone 12 d’écouteurs ne devrait pas vraiment influencer les ventes de ses casques True Wireless. Ceux qui possèdent déjà un iPhone disposent aussi d’un casque, et ceux qui voudraient s’en procurer un ne choisiront pas nécessairement un produit Apple.

Source : 9To5Mac