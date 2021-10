Apple Music arriverait bientôt sur la PS5

Apple Music serait bientôt disponible sur la PS5 en plus de Spotify qui est pour le moment le seul service de streaming musical sur la console next-gen. Apple ne l’a pas encore confirmé, mais plusieurs internautes ont vu l’application dans le menu de la PS5.

Apple et Sony sont probablement en train de préparer quelque chose pour la PlayStation 5. Il semblerait bien que Apple Music soit prochainement disponible sur la PS5, en plus de Spotify. Plusieurs utilisateurs ont rapporté avoir vu l’application Apple Music dans le menu de leur console next-gen.

Le message d’erreur suivant s’affiche quand ils essaient de lancer Apple Music : « cette application est jouable uniquement sur PS4 ». Comme l’a rapporté Eurogamer qui a aussi aperçu Apple Music, ce message est « le message d’erreur standard que la PlayStation 5 affiche lorsqu’il manque une application ».

Apple Music serait le deuxième service de streaming musical disponible sur la PS5

Sur Reddit, un utilisateur a partagé une capture d’écran de l’option Apple Music en plus de Spotify pour le streaming musical. Il a précisé que l’application s’est affichée lorsqu’il créait un nouveau compte PlayStation. Il a précisé que : « je voulais juste associer mon Spotify et j’ai fini par voir cette option ».

D’autres utilisateurs ont aussi essayé de créer un nouveau compte PlayStation pour voir si Apple Music s’affichait également de leur côté. Certains utilisateurs ont vu le service de streaming musical, mais pas tous. Cela signifie probablement qu’Apple et Sony sont en train de préparer son arrivée. D’ailleurs, Apple Music est déjà disponible en dehors de l’écosystème Apple. Le service de streaming musical se retrouve notamment sur Android, Google Nest et les Smart TV de Samsung. Ce ne serait donc pas étonnant qu’Apple Music débarque aussi sur la PS5.

De plus, la prochaine keynote d’Apple se tiendra le 18 octobre. La firme de Cupertino devrait présenter les nouveaux MacBook et probablement la nouvelle déclinaison de la puce M1. Elle pourrait aussi en profiter pour annoncer l’arrivée d’Apple Music sur la PS5. Les joueurs auraient ainsi une deuxième option de streaming musical en plus de Spotify.

