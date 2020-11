Apple ne sortira pas de nouvel iPhone SE au cours du premier semestre 2021 selon Ming-Chi Kuo

Les fans d’Apple ont été très enthousiastes lorsque l’iPhone SE (2020), abordable et compact, a été lancé en avril dernier. Cependant, ceux qui attendent un modèle avec de meilleures spécifications devraient bien devoir attendre jusque fin 2021.

En effet, selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ne prévoit pas de lancer un nouveau smartphone SE au cours du premier semestre 2021.

iPhone SE 2020 – Crédit : Apple

Alors que le marché s’attendait à ce qu’un nouveau modèle d’iPhone SE soit lancé au cours du premier semestre 2021, le rapport de Kuo suggère que cela pourrait ne pas être le cas. En début d’année, Ming-Chi Kuo avait déjà déclaré qu’un iPhone SE Plus de grande taille était prévu, mais pas avant 2021.

Que sait-on de l’iPhone SE 2021 ?

Le smartphone disposerait d’un design avec un écran sans bords, comme sur tous les modèles depuis l’iPhone X. Cependant, celui-ci ne serait pas doté du système de reconnaissance facial Face ID. Pour baisser les coûts, Apple pourrait choisir de ne pas passer à un écran OLED comme sur les iPhone 12. L’iPhone SE conserverait alors un écran LCD, et pourrait se rapprocher de ce qu’Apple proposait avec l’iPhone 11 l’année dernière.

Un écran sans bords permettrait de conserver la même taille que l’iPhone SE 2020 actuel, tout en augmentant considérablement la taille de l’écran. Même si celui-ci n’est pas aussi petit que le nouvel iPhone 12 mini, il fait partie des téléphones les plus compacts de 2020. En effet, il n’existe que très peu de téléphones Android de cette taille. On peut par exemple citer le Pixel 4a de Google, que nous avions pu tester. Google est un des seuls fabricants à proposer des téléphones de moins de 6 pouces. Les autres misent généralement sur les performances de pointe, qui nécessitent souvent davantage de place pour les composants.

Le rapport ne dit rien sur un éventuel SE dans la seconde moitié de 2021 mais habituellement, cette période de l’année est réservée aux appareils phares et il est très peu probable de voir l’iPhone SE (2021) arriver en même temps que l’iPhone 13, dont on sait déjà qu’au moins deux modèles seraient équipés d’écrans LTPO. Apple pourrait également conserver l’encoche, mais celle-ci serait plus fine.

Source : myfixguide