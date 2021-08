Apple : on connait la date de lancement des iPhone 13 et des AirPods 3 !

La nouvelle série iPhone 13 arrivera le mois prochain, et nous connaissons déjà les dates de lancement et du début des précommandes. En effet, celles-ci ont été dévoilées par nos confrères d’ITHome.

Comme le montre une capture d’écran d’ITHome effectuée chez un revendeur chinois, les iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max devraient tous sortir le même jour, contrairement à l’année précédente où les sorties ont été perturbées par la pandémie de COVID-19.

iPhone 13 – Crédit : Renders By Ian

D’après ITHome, la série iPhone 13 sera disponible en précommande à partir du 17 septembre prochain, soit près d’un mois avant les modèles de l’année dernière. Les livraisons débuteront ensuite à partir du 24 septembre, qui est la date du lancement officiel. C’est donc à partir du 24 que vous pourrez vous procurer le smartphone en magasin chez les revendeurs tiers.

Si les précommandes débutent bien le 17 septembre, cela confirme que la présentation des smartphones aura lieu quelques jours plus tôt, le 14 septembre. Apple devrait envoyer les premières invitations aux journalistes exactement une semaine plus tôt, le 7 septembre. On s’attend donc à ce que l’événement soit officiellement annoncé à cette date.

Le lancement pourrait être perturbé par la pénurie de composants

Comme chaque année, il se pourrait que l’iPhone 13 soit victime de son succès. Cependant, le lancement de la nouvelle série cette année pourrait être particulièrement perturbé par la pénurie mondiale de composants, qui touche tous les fabricants de smartphones, mais également d’autres secteurs comme l’automobile.

Apple a d’ailleurs augmenté la production de 20 % en prévision d’une forte demande en portant la production initiale des modèles d’iPhone 13 de cette année à 90 millions d’unités, contre 75 millions d’unités pour la série d’iPhone 12 l’année dernière. Cependant, même si Apple a anticipé une demande plus importante cette année, les dirigeants du géant californien craignent toujours que la pénurie n’impacte le lancement, en allongeant notamment les délais de livraison.

ITHome a également révélé la date de sortie des AirPods 3. Comme les iPhone 13, on s’attendait à ce qu’Apple annonce ses nouveaux écouteurs sans fil au mois de septembre, et nous savons désormais que ceux-ci arriveront le 30 septembre prochain, soit une semaine après la sortie des smartphones.

Source : ITHome