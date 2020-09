Apple One : l’offre groupée apparaît dans l’application Apple Music pour Android

L’offre groupée pourrait rassembler Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et du stockage sur iCloud dans une même offre. Ce sera l’occasion pour les utilisateurs de réduire le nombre d’abonnements auxquels ils souscrivent.

Crédit : Produits Apple – Thomas Kolnowski / Unsplash

Dans une mise à jour bêta de l’application Apple Music pour Android, il a été découvert que la société semble être prête à commercialiser le service Apple One. Selon 9to5Google, le code suggère qu’il est référencé en interne sous le nom « aristote ».

Ces lignes de code indiquent qu’un « abonnement Apple Music sera inclus dans Apple One » et que les utilisateurs ne seront pas facturés deux fois pour le service. Elles suggèrent également que les utilisateurs pourront gérer les abonnements « Apple One » sur iPhone, iPad, Apple TV et Mac.

Selon les informations disponibles en ce moment, Apple proposerait plusieurs variantes d’Apple One. En effet, Apple pourrait proposer une première version qui inclurait Apple Music et Apple TV+, une seconde qui rajouterait Apple Arcade, et enfin une troisième qui ajouterait Apple News+.

Il est également question d’une offre plus chère qui pourrait inclure du stockage iCloud ainsi que d’une offre à destination des sportifs qui offrirait des cours de fitness en ligne. Réunir différents abonnements est une bonne chose, cela évite aux consommateurs de payer plusieurs abonnements différents. Un abonnement groupé est aussi généralement moins cher que plusieurs abonnements séparés.

On peut s’attendre à plus d’informations lors du prochain événement Apple

La société californienne a déjà annoncé un événement qui se tiendra le 15 septembre. Celui-ci sera l’occasion de découvrir le nouvel iPad Air 4 ainsi que l’Apple Watch Series 6, mais il n’est pas impossible qu’Apple nous en apprenne davantage sur sa future offre groupée.

Source : 9to5Google