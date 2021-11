Apple parierait sur le streaming de programmes sportifs sur iOS

Apple pourrait bientôt se lancer dans le streaming de compétitions sportives sur iPhone et iPad, d’après des indices cachés dans la dernière version d’iOS.

Après avoir pris du retard en lançant sa plateforme de streaming Apple TV+ en novembre 2019, la marque à la pomme lorgnerait aujourd’hui sur le lucratif marché du streaming d’événements sportifs. Des fichiers internes de la dernière mise à jour iOS mentionnent en effet une mystérieuse API dénommée « SportsKit », alors que d’autres indices viennent confirmer cette tendance.

Une API qui récupère des contenus sportifs cachée dans la bêta de la dernière mise à jour iOS

Prix moins élevé, mais offre moins pléthorique que ses rivaux : sur le marché convoité des plateformes de streaming, Apple est à la traîne en nombre d’abonnés par rapport à Netflix, Disney+ et Amazon Prime Video, entre autres. Signe que la concurrence est rude, Prime Video vient d’ailleurs de lancer sa propre application pour MacOS. C’est peut-être pour cette raison que le géant de Cupertino réfléchirait à une expansion dans un marché plus spécifique : la retransmission en streaming de programmes sportifs.

Un important indice en ce sens vient d’être découvert par le site 9to5mac. La sortie de la bêta d’iOS 15.2, le système d’exploitation mobile des iPhone d’Apple, contient en effet des fichiers internes estampillés « SportsKit ». Ceux-ci sont intégrés à Siri, aux widgets de l’écran d’accueil et à l’application AppleTV. Il pourrait donc s’agir d’un cadre logiciel permettant de récupérer des contenus sportifs en ligne, ou des mises à jour de résultats sportifs, pour les diffuser sur un iPhone ou une tablette iPad par exemple.

Apple TV+ va-t-il se lancer dans le streaming d’événements sportifs ?

Ce n’est bien sûr pas le seul indice qui laisse soupçonner qu’Apple s’intéresse de près au streaming sportif. La firme à la pomme aurait été en pourparlers récemment avec la National Football League américaine pour proposer une offre numérique. Surtout, l’ancien dirigeant de la division « Sport » d’Amazon Prime Video vient d’être embauché au sein de l’équipe Apple TV+.

L’un des intérêts du streaming d’événements sportifs est son financement par la publicité globalement plus lucratif que les programmes traditionnels. Ils comptent davantage de pauses publicitaires, en particulier aux États-Unis, et le public est plus captif. Reste à savoir comment Apple prévoit de convaincre des spectateurs très attachés aux chaînes sportives à passer à Apple TV+.

Le site 9to5Mac rappelle d’ailleurs que le programme SportsKit est une API privée en version bêta. En tant que telle, cette fonctionnalité pourrait très bien être retirée de la version définitive de la mise à jour iOS 15.2 et ne jamais réapparaître. Mais si cela arrive, Apple pourrait toucher rapidement un grand nombre d’utilisateurs, et pas seulement sur iOS, puisque Apple TV est maintenant disponible sur tous les appareils Android TV.

