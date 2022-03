Apple Park : une enveloppe contenant de la poudre blanche fait évacuer le campus d’Apple

À Cupertino en Californie, l’Apple Park a été partiellement évacué après la découverte d’une enveloppe contenant de la poudre blanche. Des employés du campus d’Apple ont dû quitter les lieux à cause d’une « situation possible de matières dangereuses ».

L’Apple Park est le siège social d’Apple à Cupertino, en Californie. Le célèbre campus connu pour sa forme circulaire a ouvert ses portes en 2017 après 4 ans de construction qui ont coûté 5 milliards de dollars. Hier, vers midi heure locale, l’Apple Park a été partiellement évacué en urgence à cause d’une « situation possible de matières dangereuses ».

L’Apple Park en Californie – Crédit : Carles Rabada / Unsplash

Une enveloppe contenant de la poudre blanche suspecte a effectivement été découverte dans le campus. D’après le rapport d’incident du service d’incendie du comté de Santa Clara, l’alarme incendie s’est déclenchée dans le campus et les pompiers sont arrivés quelques minutes plus tard. Certains employés ont dû évacuer le bâtiment avant que la situation soit sous contrôle.

L’Apple Park a pu reprendre ses opérations dans la journée

Les pompiers ont finalement confirmé qu’il n’y avait pas de danger et que les employés pouvaient retourner à l’intérieur. Apple l’a confirmé à ses employés dans un e-mail envoyé plus tard dans la journée. La firme a expliqué que : « les autorités ont conclu qu’il n’y avait pas de matières dangereuses » et que « toutes les sections [du campus] sont ouvertes ». Les opérations de l’Apple Park sont revenues à la normale dans la journée.

Cependant, ni les autorités ni Apple n’ont confirmé la nature de la poudre contenue dans l’enveloppe mystérieuse. L’Apple Park qui pourrait être alimenté en partie par les batteries « Megapack » de Tesla dans une centrale solaire photovoltaïque est un lieu emblématique de la firme de Cupertino.

Les keynotes d’Apple sont enregistrées et diffusées depuis l’Apple Park en Californie. Le PDG Tim Cook et les autres responsables de la firme s’adressent au public depuis le campus. C’était le cas de la première conférence Apple de 2022 qui s’est tenue le 8 mars. Apple a présenté l‘ iPhone SE 5G, l’iPad Air avec la puce M1, le Mac Studio et le Studio Display. D’ailleurs, Tim Cook portait un message subtil lors de la conférence.

Source : The Verge