Apple Plans adapte ses recommandations au confinement

Apple a dû ajuster son application Plans afin que celle-ci reflète le nouveau mode de vie adopté pendant la pandémie de Covid-19, et plus particulièrement le confinement. Les supermarchés, les pharmacies et les hôpitaux sont dorénavant affichés en priorité.

Crédit : Apple

Confinement oblige, afficher les meilleurs restaurants et les cinémas les plus proches, ce n’est plus au goût du jour. Ce dont des millions d’utilisateurs ont besoin, c’est de savoir où est situé le supermarché le plus proche ou même la pharmacie. Avant cet ajustement donc avant que les utilisateurs soient pour la plupart confinés, Apple avait déjà classé en priorité les catégories plus utiles telles que les fast foods, les cafés et les stations essence. C’est le site allemand iPhone Ticker qui s’est rendu compte le premier de ce nouveau changement dans l’application Plans.

Apple Plans met désormais les catégories prioritaires en avant

Dorénavant, quand vous lancez une recherche sur Plans, les premières catégories proposées sont les supermarchés, les restaurants offrant des livraisons à domicile, les pharmacies, les hôpitaux, les soins urgents, etc. Ce sont donc les services dont les utilisateurs vont avoir plus fréquemment besoin en cette période de crise sanitaire.

Toutefois, Plans n’égale pas encore Google Maps en termes d’ajustements pour la période de confinement. En effet, Maps est allé encore plus loin en notifiant ses utilisateurs des magasins fermés ou ceux dont les horaires d’ouverture ont été modifiés. À noter que les modifications suivantes de Google Maps ne sont pour le moment disponibles qu’aux États-Unis. Il a donc ajouté une fonctionnalité qui conseille à ses utilisateurs d’appeler un docteur avant d’aller eux-mêmes à l’hôpital s’ils présentent des symptômes du Covid-19. Enfin, mais ça suscite davantage de polémique, Google récupère les données de Maps afin de savoir si le confinement est bien respecté dans certaines zones en analysant le mouvement de ses utilisateurs.

Quoi qu’il en soit, cette version revisitée de l’application Plans est bien utile pendant le confinement. Et il ne faut pas oublier qu’Apple participe également beaucoup à la lutte contre la propagation de Covid-19 dans le monde. Non seulement il a lancé une application et un site web dédiés au coronavirus avec des informations et un outil de dépistage à disposition de tout le monde, mais il a également donné des millions de masques ainsi que des livres audio et numériques. Son assistant virtuel, Siri, a même été mis à jour afin de proposer aux utilisateurs un diagnostic rapide de la maladie.

Source : Trusted Reviews