Apple pourrait dévoiler un nouveau Mac mini M1X redesigné cet automne

Selon un rapport, le prochain Mac mini sera doté d’une nouvelle puce M1X et d’un nouveau design, qui comprendra également plus de ports que la version actuelle et remplacera enfin la version Intel dans le catalogue de produits d’Apple.

Selon de nouveaux rapports citant Mark Gurman de Bloomberg, le géant de la technologie Apple se préparerait à sortir un Mac mini avec un nouveau design et plus de connectiques. Il pourrait arriver dès cet automne, aux côtés des nouveaux MacBook 16 et 14 pouces.

Nouveau Mac mini M1X – Crédit : Jon Prosser

Tous les appareils seront équipés de la puce « M1X », plus puissant, qui offre deux cœurs supplémentaires pour un total de 10, contre 8 pour la puce M1 du Mac mini actuel. Ce nouveau Mac mini avec un nouveau design et des ports supplémentaires devrait remplacer l’actuel Mac mini Intel dans « les prochains mois », selon Mark Gurman.

Même si Apple a lancé son nouveau Mac mini M1 avec les MacBook Air M1 et MacBook Pro M1 que nous avions pu tester en fin d’année dernière, le géant californien propose toujours une version plus chère sur son site internet. Elle est équipée d’un processeur Intel Core i5, et c’est celle-ci que viendrait remplacer la nouvelle version avec un processeur M1X.

Que sait-on du futur Mac mini d’Apple ?

En mai dernier, le célèbre leaker Jon Prosser avait partagé des rendus de ce à quoi pourrait ressembler le prochain Mac mini. Selon ces rendus, prétendument basés sur des images provenant de sources internes d’Apple, le nouveau Mac mini sera doté d’un dessus en « plexiglas » et d’un port d’alimentation magnétique qui sera probablement nommé MagSafe.

Comme vous pouvez le voir sur l’image ci-dessus, le nouveau modèle sera également doté de nombreux nouveaux ports par rapport à la génération actuelle. En effet, on retrouverait deux ports USB-C supplémentaires sur ce modèle. On retrouvera toujours un port HDMI, deux ports USB-A et un port Ethernet. Cependant, on peut noter l’absence d’un port jack 3.5 mm.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons davantage à mesure que nous approcherons de leur lancement dans quelques mois. On sait qu’Apple prévoit plusieurs Keynote le mois prochain, dont une sera dédiée aux iPhone 13. Il n’est donc pas impossible qu’un des événements concerne ces nouveaux Mac mini M1X.

Source : 9To5Mac