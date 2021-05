Apple pourrait présenter ses AirPods de troisième génération le 18 mai

Sans citer de sources, le YouTuber Luke Miani affirme dans un tweet jeudi que les AirPods de troisième génération d’Apple feront leurs débuts mardi prochain, et qu’Apple n’a pas préparé de conférence pour l’occasion. Comme cette déclaration vient d’une personne qui n’a pour l’instant jamais révélé de tel événement, cette date est pour l’instant à prendre avec de grosses pincettes.

AirPods 3 – Crédit : 52 audio

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous connaissons le design de la nouvelle génération d’AirPods. En effet, celui-ci avait été dévoilé par 52audio au mois de février. Il ne serait donc pas étonnant qu’Apple s’apprête à présenter de nouvelles paires d’écouteurs dans les prochains jours.

Dans une déclaration à AppleTrack, il a ajouté que les écouteurs pourraient être lancés en même temps qu’un service appelé « Apple Music HiFi ». Celui-ci concurrencera directement le nouvel abonnement HiFi de Spotify, qui promet un streaming musical sans perte. Le nouvel abonnement pourrait également coûter 9,99 euros, soit autant que le forfait individuel actuel d’Apple Music.

Que sait-on des AirPods 3 ?

Le design des AirPods 3 ne sera pas comme les modèles de la génération précédente. Selon les fuites, les AirPods 3 auront une tige plus petite comme les AirPods Pro, mais il est probable que ceux-ci ne seront pas livrés avec l’annulation active du bruit, afin que le prix reste contenu.

De plus, il serait possible d’utiliser des embouts amovibles et des commandes tactiles seront disponibles sur la tige des écouteurs. Les AirPods 3 devraient également être compatibles avec la fonctionnalité audio spatiale, qui est actuellement exclusive aux AirPods Pro et AirPods Max.

En attendant la commercialisation des AirPods 3, Apple a déjà considérablement réduit la production des AirPods 2. La seconde génération est commercialisée depuis maintenant un peu plus de deux ans, et il semble que les ventes aient dernièrement été en baisse. Il est donc temps qu’Apple renouvelle sa gamme d’écouteurs True Wireless. Il faudra attendre encore quelques jours avant de savoir si Apple va ou non dévoiler ses AirPods le 18 mai prochain.

Source : 9To5Mac