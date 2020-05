Apple repousserait les nouveaux AirPods à 2021 à cause de la pandémie

Crédits : Apple

Alors que la concurrence bat son plein autour sur le marché des écouteurs vraiment sans-fils, Apple reste pour l’instant leader incontesté. Il faudra attendre un peu avant de savoir si. Les Sony WF-SP800N vus comme les tueurs d’AirPods, les Honor Magic Earbuds sortis en février ou les Microsoft Earbuds annoncés hier et qui arriveront le 12 Juin en boutiques parviennent à détrôner le roi AirPods, ou au moins à grappiller une partie de ses parts de marché.

Une 3e éditions des AirPods qui se fait attendre

Pour maintenir l’intérêt du public pour ses écouteurs vraiment sans fils, Apple se droit de se renouveler, pour une 3e version de ses AirPods dont nous vous détaillions les différences entre les 2 premiers modèles. Mais la pandémie de Covid-19 semble bien avoir mis à mal les plans du constructeur. En effet, différentes sources concordantes annoncent un report de la sortie d’un nouveau modèle d’AirPods au début d’année prochaine. Le seule voie dissonante vient de Jon Prosser qui a récemment annoncé l’arrivée imminente de nouveaux AirPods sans pouvoir dire s’il s’agit d’un nouveau modèle ou d’une révision mineure.

Ce n’est pas seulement la logistique et le confinement de ses employés qui semblent avoir fait prendre cette décision à Apple mais également la question de la demande. Depuis le début de l’épidémie, Apple a mis sur le marché un nouveau MacBook Air moins cher, un iPad Pro équipé d’un LiDAR, le nouvel iPhone SE si longtemps attendu et une mise à jour du MacBook Pro et dans le même temps, d’après les informations de Nikkei Asian Review, a réduit de 10% ses commandes AirPods.

Ce report avait été anticipé dès le mois de mars par DigiTimes qui plaçait la faute uniquement sur la demande. Il a depuis été rejoint par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo toujours bien informé et qui indique une mise sur le marché au premier semestre 2020. D’après lui, son électronique adopterait une nouvelle architecture intérieure et changeraient de fabricant. Les AirPods actuels changent également de lieu de production avec environ 30 % des unités produites au Vietnam.

Source : BGR