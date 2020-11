Apple serait confronté à une pénurie de puces pour ses nouveaux iPhone

Selon un rapport de Bloomberg, Apple souffre d’une pénurie de puces d’alimentation en raison des restrictions commerciales et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement causées par la pandémie, qui ne montre malheureusement aucun signe de faiblesse.

iPhone 12 Pro couleur Or – Crédit : Apple

Les puces de gestion de l’énergie sont l’un des composants internes les plus coûteux après le processeur, qui agit comme le cerveau d’un appareil, les modems et la mémoire RAM. Lorsque l’iPhone 12 et sa déclinaison Pro ont été disponibles, Apple a vu les précommandes s’envoler. Cependant, une pénurie pourrait mettre à mal l’équilibre de l’offre et de la demande.

On ne sait pas très bien comment le déficit en pièces détachées va affecter Apple alors que la société entame ce qui est généralement son trimestre le plus chargé de l’année.

La pénurie impactera-t-elle les clients ?

Les pénuries surviennent alors que l’industrie électronique mondiale continue à être confrontée aux fermetures d’usines, aux restrictions de voyage et aux réductions des heures de travail, qui retardent la production. Les perturbations devraient se poursuivre au cours des six prochains mois, selon les sources de Bloomberg.

Mais on ne sait pas exactement quelle sera l’incidence de la pénurie sur les résultats de l’entreprise pendant la saison des achats. L’accueil chaleureux réservé à l’iPhone 12 risquerait de se traduire par une pénurie d’approvisionnement. En outre, il se pourrait que les délais de livraison soient allongés aux cours des prochains mois.

Pour rappel, la sortie des iPhone 12 avait déjà été repoussée à cause de problèmes d’approvisionnement similaires. Les futurs clients devront alors se montrer patients si Apple est contraint de ralentir sa production. Une pénurie n’aidera probablement pas Apple à retourner dans le top 3 des fabricants de smartphones les plus populaires au monde.

La bonne nouvelle est que la stratégie d’Apple consistant à s’approvisionner en pièces auprès de différents fournisseurs pourrait contribuer à amortir cette pénurie. En effet, le retard sur la production de puces d’alimentation ne toucherait qu’un seul de ses fournisseurs.

Source : bloomberg