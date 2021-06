Apple : ses employés porteront une caméra pour éviter les fuites

Le célèbre leaker Jon Prosser de Front Page Tech a récemment annoncé qu’Apple s’attaquait à lui à cause des nombreux produits qu’il a dévoilé en avance, et notamment les AirPods Max il y a plusieurs mois.

Axon Body 2 – Crédit : Axon

Jon Prosser dévoile régulièrement en avance les futurs produits d’Apple. Grâce à lui, on sait par exemple que fin 2021, le nouveau MacBook Air M2 sera aussi coloré que les iMac. Il a également récemment dévoilé le nouveau design de l’Apple Watch Series 7, qui sera officiellement annoncée à la fin de l’année. Puisque Jon Prosser exerce son travail en tant que journaliste, il ne peut pas être pénalement responsable des informations qu’il dévoile. Cependant, ce n’est pas le cas de ses sources.

En effet, les sources de Jon Prosser sont les propres employés d’Apple, qui travaillent pour la plupart sur les chaînes de production et ont donc accès aux produits en avance. Ceux-ci ne sont pas rémunérés pour partager des informations, mais le font par simple envie d’aider les journalistes à parler d’un nouveau produit en avance.

Apple veut surveiller ses employés avec des caméras

Jon Prosser vient de révéler qu’Apple aurait récemment obligé ses employés à porter des caméras pour contrôleur leurs moindres mouvements. Celles-ci seraient des Axon Body 2, un modèle généralement utilisé par la police.

L’utilisation de caméras devrait réduire les opportunités pour les employés de prendre des photos de produits encore secrets pour les envoyer à des journalistes, même si l’on doute que cette mesure empêchera totalement les fuites.

Les derniers renforcements des règles de sécurité dans les usines de ses fournisseurs n’ont pas empêché les employés de faire fuiter le nouveau design des futurs iPhone 13, qui seront dévoilés à la fin du mois de septembre. En plus des caméras, on sait qu’Apple veut moderniser les systèmes informatiques de ses usines pour déterminer avec précision où se trouvent les produits sur les chaînes de montage. Le but serait d’éviter les vols de composants, qui disparaissent ensuite dans la nature avant d’être dévoilés par des journalistes.

Source : Front Page Tech