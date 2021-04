Apple s’explique à propos de l’absence d’iMessage sur Android

iMessage est l’un des produits les plus prisés d’Apple, et est également considéré comme l’une des principales raisons pour lesquelles les gens ne peuvent cesser d’utiliser leur iPhone. Comme le rapportent nos confrères de 9to5Mac, nous en savons désormais davantage sur les raisons qui ont poussé Apple à ne pas universaliser ce moyen de communication.

Un nouveau document judiciaire d’Epic Games révèle qu’une version Android d’iMessage était prévue, mais qu’elle a été abandonnée, car Apple craignait de perdre des utilisateurs.

iMessage sur iOS – Crédit : Apple

Sans surprise, Apple sait que l’absence des bulles bleues d’iMessage constitue un obstacle majeur au passage à Android pour certains utilisateurs. C’est pourquoi le service n’est jamais apparu sur le système d’exploitation mobile de Google. Apple avait annoncé iMessage en juin 2011 et l’avait lancé en octobre de la même année avec iOS 5. Il était arrivé sur Mac OS X moins d’un an plus tard.

Eddy Cue, cadre d’Apple, affirme que la société aurait pu créer une version d’iMessage pour Android en 2013. Cependant, limiter iMessage aux iPhone était une décision stratégique pour éviter de voir certains utilisateurs migrer vers Android. Certains fabricants tentent activement de convaincre les utilisateurs de passer sur le système d’exploitation de Google. C’est par exemple le cas de Samsung et de son application « iTest », qui vous permet de transformer votre iPhone en un appareil Android.

Apple affirme qu’iMessage sur Android « nous fera plus de mal que de bien »

Déjà en 2016, un responsable d’Apple avait déclaré qu’iMessage n’avait aucun intérêt à s’ouvrir à Android. Dans les documents du procès entre Epic et Apple, on peut découvrir que le déploiement d’iMessage sur Android a été fermement rejeté par Craig Federighi, premier vice-président de l’ingénierie logicielle d’Apple. Celui-ci supervise le développement d’iOS, iPadOS et macOS. « iMessage sur Android ne servirait qu’à enlever [un] obstacle aux familles utilisant des iPhone qui donnent à leurs enfants des appareils Android. ».

En 2016, lorsqu’un ancien employé d’Apple avait fait remarquer que « la raison numéro un la plus difficile de quitter l’application de l’univers Apple est iMessage. », Phil Schiller, responsable de la direction de l’App Store, a commenté que « déplacer iMessage vers Android nous fera plus de mal que de bien. ».

Aujourd’hui, certaines astuces permettent tout de même d’amener iMessage sur des smartphones Android. C’est par exemple le cas de l’application Beeper. Celle-ci intègre les services de messagerie les plus populaires au monde, y compris celui d’Apple.

Source : 9to5Mac