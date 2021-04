Apple : Siri annonce une Keynote le 20 avril prochain, à quoi s’attendre ?

« L’événement spécial aura lieu le mardi 20 avril, à l’Apple Park de Cupertino, en Californie. Vous pouvez obtenir tous les détails sur Apple.com. », dit Siri. Pourtant, en cliquant sur le lien, vous accédez à la page dédiée aux événements Apple, où le lancement n’est pas mentionné.

Siri prochaine Keynote – Crédit : Jon Prosser / Twitter

Comme d’autres lancements récents, cet événement à venir devrait également être entièrement virtuel et devrait être diffusé en direct sur le site officiel d’Apple et sur sa chaîne YouTube. Divers internautes ont essayé de poser la question à l’assistant personnel d’Apple, mais Siri ne donne pas de réponse dans tous les pays lorsqu’on lui demande la date de l’événement.

Apple envoie généralement des invitations à la presse pour ses événements numériques environ une semaine avant la date de l’événement. Par conséquent, il semble donc probable qu’Apple confirme officiellement l’événement plus tard dans la journée.

Quels appareils seront présentés durant la Keynote

Bloomberg a rapporté qu’Apple prévoit de présenter un tout nouvel iPad Pro de 12,9 pouces avec une nouvelle technologie d’affichage mini-LED au milieu de ce mois. Il semble donc que l’événement du 20 avril corresponde à la date de lancement de la tablette nouvelle génération. Ce nouvel appareil devrait être équipé de la nouvelle puce surpuissante A14X.

En plus de ses iPad Pro, on s’attend également à ce que Apple présente ses AirTags durant la Keynote d’avril. Cependant, on ne devrait pas voir les nouveaux AirPods 3, puisque ceux-ci ne seront pas lancés avant la fin de l’année. On sait également qu’Apple devrait bientôt présenter une nouvelle génération d’iMac, mais nous ne savons pas encore quand.

Plus tard en juin, Apple organisera également sa conférence annuelle Worldwide Developers Conference (WWDC), au cours de laquelle la société nous donnera un aperçu des mises à jour de la prochaine génération pour iOS, iPadOS et MacOS.

Source : Jon Prosser