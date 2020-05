Apple s’offre NextVR pour diffuser du sport et des concerts en réalité virtuelle

Apple ne cache pas son intérêt grandissant pour l’intelligence artificielle, la réalité augmentée et la réalité virtuelle. La firme y travaille en interne, et fait régulièrement l’acquisition d’entreprise pour disposer de technologies et de compétences plus rapidement. Elle vient notamment de s’offrir NextVR, un spécialiste de l’événementiel en réalité virtuelle. On ne connaît ni les termes ni le montant du rachat, et les deux partenaires n’ont fait aucun commentaire, mais 9To5Mac parle d’un montant d’environ 100 millions de dollars.

NextVR est spécialisée dans la diffusion d’évènements sportifs et de concerts auxquels on peut assister en réalité virtuelle. À l’aide d’un casque de réalité virtuelle PlayStation, Oculus ou HTC, la société permet de les vivre en direct comme si l’on y participait. La startup a notamment signé avec la ligue de basketball professionnel américaine, Fox Sport, Wimbledon, ainsi que d’autres partenaires spécialisés dans la musique live et le sport. Mais après dix ans d’existence, NextVR est en manque de financement après l’échec d’une levée de fond en 2019. Une aubaine pour Apple qui cherche justement à acquérir des technologies liées à la réalité augmentée.

Apple rachète NextVR pour ses brevets de capture à 360° et de compression vidéo

Si Apple s’offre NextVR, ce n’est probablement pas pour accélérer le développement des Apple Glasses qu’on attend désormais pour 2022. Plutôt que de se concentrer sur l’aspect matériel de la réalité augmentée, la startup a en effet déposé une quarantaine de brevets concernant la capture à 360° et la compression vidéo. Des éléments qui pourrait être utile à Apple pour diffuser des contenus en réalité virtuelle sur l’Apple TV+, mais aussi pour ARKit, son framework dédié à la réalité augmentée dans iOS et OSX.

