Apple s’offre un film réalisé par Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro

Apple produira un film réunissant Martin Scorsese à la réalisation, et les célèbres Robert de Niro et Leonardo DiCaprio dans les premiers rôles. Le géant de la tech s’offre ainsi une production au budget de 200 millions de dollars.

Pour faire sa place sur le marché du streaming, le nouvel arrivé Apple est prêt à mettre les moyens. La firme de Cupertino se lance en effet dans la production d’un film réalisé par le maître Scorsese. Le réalisateur retrouvera ses acteurs fétiches DiCaprio et De Niro, dans une adaptation du roman Killers of the Flower Moon.

Crédit : commons.wikimedia.org

Martin Scorsese était à la recherche d’un studio depuis plusieurs mois déjà. Le metteur en scène avait notamment contacté Universal, MGM et Netflix, pour qui il a réalisé récemment The Irishman. Mais c’est finalement Apple qui a remporté le deal qui serait sur le point d’être signé, rapporte le magazine américain Variety.

Un film original Apple sur un complot criminel historique

Le film au budget de 200 millions de dollars sera co-produit avec Paramount, qui le distribuera dans les salles. Apple récupérera ensuite l’exclusivité du long-métrage pour une diffusion en streaming sur sa plateforme Apple TV+. Le film deviendra alors la plus grosse production du service de VOD.

Killers of the Flower Moon est un roman américain non fictionnel publié en 2017. Il raconte l’histoire vraie d’une série de meurtres survenus dans les années 20 au sein du peuple Osage dans l’état d’Oklahoma. L’intrigue suit l’enquête menée par le FBI, qui révéla un complot historique contre les natifs américains. Robert De Niro incarnera vraisemblablement le grand criminel William Hale et Di Caprio se mettra dans la peau de l’agent Tom White, qui réussit avec son équipe à résoudre l’affaire.

Le film devrait sortir au courant de l’année 2021. La semaine dernière, Apple s’est également offert un fim écrit par et avec Tom Hanks intitulé Greyhound. Initialement prévu pour une sortie au cinéma, ce long-métrage sur la Seconde Guerre mondiale aux 70 millions de dollars sera finalement diffusé directement sur Apple TV+.

Source : Deadline