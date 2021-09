Apple : son casque de réalité mixte devra être connecté à un iPhone ou à un Mac pour fonctionner

D’après The Information, qui cite des sources anonymes, le processeur du casque est prêt pour la production d’essai. Le problème est que ces SoC ne sont pas aussi puissants que ceux que l’on trouve dans les autres appareils d’Apple, comme l’iPhone, l’iPad ou les MacBook.

Oculus Quest 2 – Crédit : Facebook

Deux personnes au fait de la question ont déclaré que le partenaire de longue date d’Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing, fabrique trois puces en 5 nm pour le casque. Elles ne seront pas produites en série avant au moins un an.

Le problème, c’est que ces dernières ne sont pas dotées du moteur neuronal d’Apple. Celui-ci permet d’utiliser des fonctions faisant appel à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique. Les puces sont plutôt conçues pour optimiser la transmission des données sans fil, la compression et la décompression des vidéos, ainsi que l’efficacité énergétique pour une autonomie maximale, ce qui laisse penser qu’Apple poussera les utilisateurs à utiliser la puissance d’autres appareils tels que les iPhone ou les Mac pour une meilleure expérience.

Un mode autonome comme sur l’Oculus Quest 2 ?

Même s’il sera possible de se connecter à d’autres appareils Apple pour plus de puissance, la puce serait tout de même dotée d’un processeur et d’un processeur graphique, ce qui laisse la possibilité d’un mode autonome avec des performances plus modestes, comme c’est le cas pour l’Oculus Quest 2. De plus, on sait que 15 caméras seront utilisées, offrant ainsi une véritable expérience immersive aux utilisateurs. Enfin, contrairement à ses concurrents, le casque serait en mesure de suivre les mouvements des yeux et d’authentifier les utilisateurs par reconnaissance de l’iris.

L’appareil ne serait pas prêt avant 2022 au mieux, et pourrait être lancé plus tard. Il serait destiné aux développeurs et aux créateurs et son prix potentiel avoisinerait les 3 000 dollars. Tout matériel véritablement orienté vers le grand public pourrait devoir attendre le lancement d’un éventuel ensemble de lunettes AR en 2023 ou plus tard. Cela corrobore les informations du célèbre analyste Ming-Chi Kuo, qui prévoyait que le casque de réalité augmentée d’Apple serait lancé au deuxième trimestre de 2022. Il avait ajouté qu’il s’agirait d’un outil de développement et d’un tremplin vers les Apple Glasses.

Source : The Information