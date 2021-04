Apple : son casque de réalité mixte embarquerait 15 caméras

Apple serait en train de développer un casque de réalité mixte qui pourrait faire ses débuts dès l’année prochaine, et l’analyste Ming-Chi Kuo vient de donner quelques détails supplémentaires.

On sait qu’Apple prépare des lunettes connectées compatibles avec la réalité augmentée. Cependant, c’est bien un casque de réalité mixte qui arrivera en premier sur le marché.

Oculus Quest 2 – Crédit : Facebook

Selon les informations de l’analyste Ming-Chi Kuo, ce casque de réalité mixte, qui contiendrait à la fois des technologies de réalité augmentée et de réalité virtuelle, disposerait de 15 caméras intégrées. Un tel nombre de caméras servira à collecter un maximum d’informations extérieures, mais aussi pour suivre les mouvements des yeux de l’utilisateur.

En effet, l’analyste avait précédemment déclaré que le casque VR pourrait suivre les mouvements des yeux et authentifier les utilisateurs par reconnaissance de l’iris. Apple pourrait également utiliser ce suivi du mouvement des yeux pour afficher dynamiquement dans une plus haute définition les zones précises que l’utilisateur regarde. Le but serait d’économiser un maximum d’énergie.

Il pourrait être réservé aux développeurs

Cet appareil de réalité mixte serait destiné aux développeurs plutôt qu’aux consommateurs ordinaires. En effet, il pourrait être une façon pour Apple de préparer l’avenir de ses lunettes Apple Glasses. Un concept avait d’ailleurs dévoilé à quoi pourrait ressembler « GlassOS » basé sur l’interface d’iOS 14.

Kuo a aussi déclaré que « Bien qu’Apple ait mis l’accent sur la RA, nous pensons que les spécifications matérielles de ce produit peuvent fournir une expérience immersive nettement supérieure aux produits VR existants. », a déclaré l’analyste dans une note aux investisseurs que 9to5Mac a vue en mars. « Nous pensons qu’Apple pourrait fortement intégrer ce casque avec des applications liées à la vidéo (par exemple, Apple TV+, Apple Arcade, etc.) comme l’un des principaux arguments de vente. ».

Le casque de réalité mixte d’Apple sera apparemment lancé l’année prochaine, et il pourrait coûter jusqu’à 3 000 dollars. Cependant, Kuo pense qu’il coûtera plutôt le prix d’un iPhone premium, soit 1000 dollars. Kuo en a également profité pour donner davantage d’informations concernant les iPhone 14, attendus en 2022.

