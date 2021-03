Apple : son casque VR pourra suivre les mouvements des yeux et authentifier les utilisateurs par reconnaissance de l’iris

Selon lui, le casque VR du géant californien sera capable de suivre les mouvements des yeux et d’authentifier les utilisateurs par reconnaissance de l’iris.

Oculus Quest 2 pour illustration – Crédit : Oculus

Cela fait maintenant plusieurs années que nous savons qu’Apple travaille sur un casque de réalité virtuelle. Une des caractéristiques principales de celui-ci serait sa capacité à suivre les mouvements des yeux du porteur.

Selon Kuo, la technologie d’Apple comprendrait un émetteur et un récepteur, qui détecteraient les changements de la lumière réfléchie par le globe oculaire, surveillant ainsi les mouvements des yeux. De plus, cela permettra également au casque de savoir précisément lorsque l’utilisateur cligne des yeux. Il pourrait par exemple être possible de sélectionner un objet en jeu ou une option dans le menu en clignant des yeux.

Une authentification par reconnaissance de l’iris sur le casque d’Apple

Kuo a également annoncé que le casque sera capable d’authentifier les utilisateurs grâce à la reconnaissance de l’iris. La reconnaissance de l’iris est une des applications biométriques les plus performantes, bien plus que Face ID ou Touch ID. On imagine que le casque sera capable de reconnaitre son porteur et de l’authentifier sur le bon profil utilisateur, ou encore d’adapter les paramètres en conséquence.

Grâce à cette technologie, Kuo pense qu’il sera possible pour les utilisateurs d‘effectuer des payements avec Apple Pay de façon plus intuitive lorsqu’ils utiliseront le casque.

Le casque est décrit par l’analyte comme un appareil « portable » et non « mobile ». Cela signifie qu’il ne s’agira pas de lunettes que vous pourrez porter toute la journée. En effet, il devrait se rapprocher d’un casque autonome comme l’Oculus Quest 2. Il serait alors destiné à être utilisé à domicile et non dans la rue.

Pour un usage au quotidien, on sait qu’Apple travaille sur des lunettes de réalité augmentée, et celles-ci pourraient être livrées plus tôt que prévu. De son côté, Facebook souhaiterait faire les deux en même temps, puisque nous avions déjà pu voir un prototype de casque VR qui ressemble à une paire de lunettes.

Source : 9to5Mac