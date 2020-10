Apple suggère de restaurer vos iPhone et Apple Watch pour corriger les bugs d’iOS 14 et watchOS 7

Apple a mis en ligne une page sur son support pour guider les utilisateurs qui rencontrent des problèmes après ces mises à jour.

Apple Watch – Crédit : Apple

Après la mise à jour iOS 14 ou WatchOS 7, certains d’entre vous on peut être vu certains problèmes apparaître sur votre iPhone ou sur votre Apple Watch. En effet, certains utilisateurs se sont déjà plaints de redémarrages intempestifs et d’autres bugs.

Ces derniers sont totalement aléatoires et peuvent survenir plusieurs fois par jour. De plus, les utilisateurs ont aussi remarqué que l’autonomie et les performances générales de la montre ont fortement diminué. Ces problèmes semblent toucher au hasard toutes les Apple Watch sur WatchOS 7. Cela peut donc concerner la nouvelle Apple Watch Series 6 qu’Apple a présenté le mois dernier, ou encore la nouvelle Apple Watch SE, disponible à 299 euros.

Comment corriger ces problèmes ?

Apple a publié une liste de problèmes potentiels que les utilisateurs peuvent rencontrer.

Vos parcours d’entraînement enregistrés avec le GPS de l’Apple Watch ont été supprimés de l’application Fitness de l’iPhone.

L’application Activité, Fréquence cardiaque ou autres applications liées à la santé ne parviennent pas à se lancer ou à charger des données sur votre Apple Watch.

L’application Fitness ou l’application Santé ne parvient pas à se lancer ou à charger des données sur votre iPhone.

Santé ou Fitness signale une quantité inexacte de données stockées sur votre iPhone.

L’application Activité signale un stockage de données inexact sur votre Apple Watch.

Les données sur les niveaux sonores de votre environnement ou les données sur les niveaux sonores de votre casque provenant de l’Apple Watch sont manquantes dans l’application Santé de l’iPhone.

La batterie de votre iPhone ou de votre Apple Watch se décharge trop rapidement.

Si vous rencontrez deux ou plusieurs de ces problèmes, Apple vous suggère d’appairer à nouveau votre Apple Watch, de vérifier les paramètres iCloud et sauvegarder à la fois votre iPhone et votre Apple Watch. Enfin, Apple suggère de restaurer les deux appareils à partir de la sauvegarde. Vous trouverez toutes les étapes dans la source de l’article.

Source : Apple