Apple : Tim Cook a offert à Donald Trump le premier Mac Pro 2019

Trump avait visité l’usine Flex d’Austin, au Texas, fin 2019 pour soutenir la promesse de son administration de stimuler la production américaine. Apple a un partenariat avec Flex pour fabriquer le Mac Pro depuis au moins 2013.

Donald Trump – Crédit : Gage Skidmore / Wikipédia

Le dernier rapport de divulgation financière de Trump publié montre que l’ancien président des États-Unis a reçu un tout nouveau Mac Pro en cadeau du PDG d’Apple, Tim Cook. Le document décrit brièvement le cadeau comme un « ordinateur Mac Pro, le premier créé à l’usine Flex d’Austin, au Texas. », dont le prix est de 5 999 dollars. En France, le Mac Pro 2019 le plus cher pouvait vous coûter jusqu’à 62 500 euros.

Tim Cook offre le premier Mac Pro 2019 à Donald Trump

À 5 999 dollars, Tim Cook a donc offert à Donald Trump la version de base du Mac Pro, sans aucune option ni amélioration des composants. iFixit avait démonté l’Apple Mac Pro de 2019 et avait découvert qu’il s’agissait en réalité d’un PC classique. En effet, l’ordinateur n’avait rien de très révolutionnaire, si ce n’était son design assez atypique. iFixit avait même essayé de râper du fromage sur les grilles du boîtier, avant de s’apercevoir que c’était une mauvaise idée.

La visite de l’usine par Donald Trump avait pour but de présenter les produits fabriqués aux États-Unis. À l’époque, Tim Cook a déclaré qu’il était « fier » de construire le nouveau Mac Pro aux États-Unis. Le rapport de divulgation financière fait également état de divers cadeaux de la part de Ford et Boeing.

Pendant la visite de l’usine, nous avions pu voir Trump poser avec une plaque de métal gravée sur laquelle on pouvait lire « Designed by Apple in California ». Il était alors accompagné de sa fille Ivanka Trump et du secrétaire au Trésor Steve Mnuchin. Au début de l’année dernière, Apple a présenté le nouveau Mac Pro est en version serveur. Le boîtier rackable est 700 euros plus cher que la version tour avec un prix de départ à 7199 euros.

Source : The Verge