Apple TV est maintenant disponible sur tous les appareils Android TV

En décembre de l’année dernière, Google avait promis que l’application Apple TV serait étendue à davantage d’appareils de l’écosystème Android TV, et c’est désormais chose faite. Tous les appareils Android TV sont désormais compatibles avec l’application.

L’application Apple TV, qui permet aux téléspectateurs d’accéder au contenu Apple TV+ et à d’autres contenus tels que des séries, films, émissions ou encore chaînes de télévision, peut désormais être téléchargée sur les appareils Android TV via le Google Play Store.

Apple TV – Crédit : Apple

Android TV est l’une des plateformes les plus populaires pour les téléviseurs intelligents et les boîtiers TV, mais le système d’exploitation n’était jusqu’à présent pas compatible avec l’application d’Apple. Le premier produit à être pris en charge avait été le nouveau Chromecast avec Google TV, mais il aura fallu attendre plusieurs mois avant que tous les appareils Android TV deviennent compatibles.

Jusqu’à présent, l’application Apple TV était disponible sur les appareils Roku et Fire TV, mais aussi sur PlayStation, Xbox, ou encore sur les téléviseurs de Vizio, Sony, Samsung ou encore LG. Le service Apple TV+ prend en charge la 4K, le Dolby Vision et le Dolby Atmos, et ce même sur des appareils tels que la Nvidia Shield.

Apple va désormais concurrencer Netflix, Prime et Disney+

Les principaux concurrents d’Apple TV+, Netflix, Amazon Prime Video et Disney+, sont disponibles sur la plateforme Android TV depuis un certain temps déjà. L’arrivée d’Apple TV+ sur les appareils Android TV va permettre à Apple de toucher un grand nombre de personnes. Il ne sera donc pas étonnant de voir le nombre d’abonnés exploser d’ici quelques mois.

Le service propose d’excellents titres, dont Ted Lasso, The Morning Show, For All Mankind, Servent ou encore la série Foundation basée sur les romans d’Isaac Asimov. Pour les fans de voyage et de moto, vous pouvez également regarder Long Way Up, un trip fou de 21 000 kilomètres en Harley électrique avec Ewan McGregor.

Cela vaut la peine de s’abonner pendant un mois ou deux pour regarder certaines émissions et certains films. Même si les appareils Android TV ne prennent pas en charge Siri, les utilisateurs pourront naviguer et trouver des émissions avec leur voix grâce à Google Assistant.

Si vous avez acheté un appareil Apple éligible, la société vous offre un abonnement d’un an au service de streaming Apple TV+. Cependant, Apple offre un essai gratuit de 7 jours à tous les nouveaux utilisateurs. Une fois la période d’essai terminée, le service de streaming coûtera 4,99 euros par mois.

Source : 9To5Google