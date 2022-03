Apple TV+ gratuit trois mois dès maintenant pour les utilisateurs de PS4

Les propriétaires des dernières générations de la Playstation 4 bénéficient maintenant d’un accès de trois mois à Apple TV+. Cet accès gratuit se situe dans la ligne directe de la précédante offre de six mois proposée pour les détendeurs de PS5. Et après cette période, si vous souhaitez poursuivre l’abonnement, il s’élève a seulement 4euros99 par mois.

Le logo de la chaîne Apple TV+ – Crédits : Apple

Un prix aussi faible, voilà qui est bien inhabituel venant de la part d’Apple. Mais après un petit comparatif des sites de streaming, leur offre reste moins volumineuse que les leaders actuels de ce marché.

Apple TV+ monte en puissance

Néanmoins, le géant de la technologie n’est pas en reste et a l’intention de passer à la vitesse supérieure. Au milieu de toutes les annonces faites par Apple au cours de la dernière Keynote, le CEO a annoncé des partenariat avec certains des créateurs les plus populaires au monde. La chaîne s’apprête à sortir de nombreux films et contenus originaux en 2022 et 2023.



Les utilisateurs intéressés peuvent télécharger l’application Apple TV à partir de la section PS4 TV et vidéo, puis suivre les instructions à l’écran. Un identifiant Apple et un compte PlayStation Network seront nécessaire pour acheter l’offre.

Pourquoi la PS4

Les utilisateurs de la PS5 ont obtenu le même cadeau, mais pour eux, il s’étend sur le double de la durée. Étant donné l’investissement que représente l’achat du modèle dernier cri, une offre similaire sur PS4 aurait pu en décevoir quelques-uns. L’extension de cette offre aux propriétaires de PS4 ne semblait pas être prévue à la base par Sony, à en voir les plus de six mois de délais séparant l’apparition des deux offres. En cause, probablement les chiffres de ventes de la PS5.

Si les gens se l’arrachent, ses ventes ont été fortement limitées par la pénurie des puces qui touche toute l’industrie des technologies numériques. De plus, la guerre en Ukraine risque fortement d’augmenter cette pénurie. En conséquence, Playstation continue de vendre la PS4 cette année. Avec un nombre d’utilisateurs beaucoup plus important et en augmentation sur l’ancien modèle, Apple se devait de chercher à bénéficier du marché.

Cette offre promotionnelle sera disponible jusqu’au 22 juillet 2022.

Source : Theverge