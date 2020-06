Apple TV+ : premier teaser pour la série Foundation basée sur les romans d’Isaac Asimov

Crédit : Apple

Durant la WWDC 2020 hier, Apple a révélé de nombreuses informations au sujet de l’écosystème de ses appareils. Nous avons notamment découvert les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14, mais aussi les fonctionnalités à venir pour les Airpods. Le géant de la tech en a aussi profité pour annoncer l’abandon des processeurs Intel et la fin officielle de mac OS X. En plus de toutes ces révélations tech, Apple a quand même réussi à glisser le teaser de sa prochaine série appelée Foundation.

Découvrez le premier teaser de Foundation

La série Foundation est l’adaptation de la saga culte d’Isaac Asimov : Fondation. Pour beaucoup, elle considérée comme étant l’une des plus grandes œuvres de science-fiction de tous les temps. Elle a d’ailleurs reçu le prix Hugo en 1966 qui la reconnaît comme telle. L’écrivain russo-américain a publié le cycle de Fondation entre 1942 et 1993. Son histoire se déroule 22 000 ans dans le futur de l’Humanité et elle s’étend sur plusieurs siècles. Elle met en scène un Empire Galactique regroupant 25 millions de planètes pour un trillion d’êtres humains.

David S. Goyer et Josh Friedman sont aux rênes de la réalisation de Foundation. Le scénariste de The Dark Knight : Le Chevalier noir, David S. Goyer a pris la parole dans le teaser pour expliquer que « Les gens essaient de créer Foundation depuis 50 ans. Ce fût la plus grande œuvre de science-fiction de tous les temps. Si jamais il y avait une entreprise qui espérait améliorer la vie des gens grâce à la technologie et grâce à la connectivité, c’est Apple. C’est quelque chose qu’Asimov espérait faire ».

Les deux scénaristes mettent donc la barre très haut pour cette nouvelle série évènement à gros budget qui pourrait très bien devenir en quelque sorte le nouveau Game of Thrones. Au casting, on retrouvera Jared Harris (Mad Men), Lee Pace (Les Gardiens de la Galaxie) et Lou Llobell. Foundation est attendue pour 2021 sur Apple TV+.

Star Wars : Lucasfilm prépare plusieurs séries dans un univers inspiré de Game Of Thrones

Source : Polygon