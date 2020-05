Apple TV+ signe avec Ridley Scott

En lançant sa plateforme de streaming, Apple se doutait qu’il lui faudrait beaucoup de temps avant de pouvoir rivaliser avec les géants déjà établis tels que Netflix, Amazon Prime et même le nouveau venu Disney+. Les nouveautés sont encore trop rares, et les abonnés devront attendre encore quelques mois pour découvrir la deuxième saison de leurs séries préférées. Pour étoffer un peu plus son catalogue, Apple TV+ vient de s’offrir les services de Ridley Scott. Variety rapporte en effet que Scott Free, sa société de production, vient de trouver un accord avec la firme de Cupertino.

Crédit : Apple

Apple prend une sérieuse option sur les projets à venir de Ridley Scott. Les partenaires viennent de signer un accord pluriannuel, dit de « premier regard », qui offre à la plateforme de streaming une sorte d’exclusivité. Elle sera en effet la première à se voir présenter les projets de sa maison de production. Scott Free a déjà produit plusieurs longs métrages à succès comme Top Gun, Gladiator ou Seul sur Mars, mais aussi des séries telles que The Good Wife, The Good Fight ou encore The Man in the High Castle qui se poursuit pour une ultime saison. Ridley Scott est également à l’origine de la célèbre publicité qui place le Macintosh comme ultime rempart contre le monde imaginé par George Orwell dans 1984, ou plutôt contre IBM à l’époque.

Apple a déjà signé avec quelques ténors d’Hollywood tels qu’Alfonso Cuaron, Oprah Winfrey ou maintenant Ridley Scott. La plateforme de streaming dispose de bonnes séries avec All Mankind ou Defending Jacob avec Chris Evans, mais son catalogue tarde à s’enrichir, et reste bien en retrait de ceux proposés par Netflix ou Disney. On imagine mal comment la plateforme pourrait parvenir à rivaliser avec ses concurrents à court ou moyen terme. En attendant, l’application Apple TV+ se place plutôt comme un agrégateur de contenu avec en bonus quelques exclusivités intéressantes, mais dont on a vite fait le tour.

Source : Variety