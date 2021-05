Apple : un client chanceux reçoit un iPad Pro 2021 en avance et publie des vidéos de l’écran mini-LED

L’utilisateur « PeterDragon50 » sur Reddit indique qu’il a passé sa commande lorsque les précommandes ont commencé fin avril et que la chaîne de magasins Nebraska Furniture Mart l’a informé que son iPad était prêt à être récupéré le week-end dernier.

iPad Pro 2021 – Crédit : u/PterDragon50 / Reddit

Le mois dernier, Apple a levé le voile sur son nouvel iPad Pro de 12,9 pouces avec écran mini-LED Liquid Retina XDR. Alors qu’il aurait dû être livré à partir du 21 mai prochain aux premiers clients, certains chanceux ont déjà eu le privilège de recevoir l’appareil haut de gamme avant tout le monde.

Pour rappel, l’iPad Pro 12,9 pouces est disponible à un prix de 1219 euros, tandis que la version la moins onéreuse de 11 pouces et vendue 899 euros, et n’est pas équipée du magnifique écran mini-LED Liquid Retina XDR. Il faudra débourser 170 euros supplémentaires pour les rendre compatibles 5G.

Il poste des vidéos de l’iPad Pro 2021 pour montrer son écran

L’utilisateur de Reddit a posté de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube. Dans celles-ci, il tente de montrer l’écran mini-LED en action et le pic de luminosité de 1600 nits lorsqu’on regarde du contenu HDR. Contrairement à celle de l’iPad Pro 2020, la nouvelle dalle de l’iPad Pro utilise 10 000 mini LEDs, ce qui offre un contrôle bien plus important du rétroéclairage localisé, permettant une luminosité plus élevée et des noirs plus profonds.

Interrogé sur l’écran, PeterDragon50 a répondu : « Les noirs sont vraiment profonds. Les couleurs sont définitivement à la hauteur de la qualité Apple. Je regarde quelques vidéos HDR OLED sur YouTube. ». Il a ajouté que « La qualité de l’écran est à la hauteur de l’OLED, mais plus brillante dans le contenu hdr, c’est certain. Les haut-parleurs ont un son similaire à celui de l’iPad Pro 2020, robuste et fort.

Parallèlement aux images et aux vidéos du nouvel iPad Pro, des scores de benchmarking Antutu ont également été publiés, montrant que le nouvel iPad Pro est nettement plus rapide que le modèle de l’année dernière. Les scores Geekbench publiés en début de semaine dernière ont également montré que le nouvel iPad est 50 % plus rapide que la génération précédente.

Source : u/PeterDragon50