Apple : un futur MacBook pourrait être doté d’une touche amovible faisant office de souris

Apple serait en train de travailler sur un clavier d’un MacBook équipé d’une touche qui pourrait être retirée et utilisée comme souris. Il n’est pas impossible qu’Apple utilise une telle technologie dans un futur appareil.

La fonctionnalité est appelée « Deployable Key Mouse » dans la demande de brevet et a été repérée pour la première fois par Patently Apple. Elle permettrait aux ordinateurs portables de se passer de trackpads, et ainsi d’avoir des formats encore plus compacts.

Clavier avec une souris en forme de touche – Crédit : Patently Apple

Le dépôt envisage un clavier MacBook d’apparence standard, avec système « ciseaux » plutôt que « papillon », qui comporte une touche amovible dans le coin inférieur gauche. Une fois retirée, celle-ci ferait office de souris.

Sur le brevet, on apprend également que cette touche amovible serait dotée d’un « capteur de position » qui lui permettrait de fonctionner comme un dispositif de pointage. Lorsqu’elle est fixée au clavier, la touche permettra de saisir des données comme n’importe quelle autre touche. On imagine qu’il pourra donc s’agir d’une touche paramétrable, sur laquelle vous pourrez configurer une action particulière.

Pourquoi placer une souris cachée dans un clavier ?

Le brevet explique que certaines tâches précises, telles que la conception graphique, la conception et la modélisation assistées par ordinateur et l’édition de documents volumineux et complexes, sont mieux adaptées à une souris de poche qu’à un pavé tactile.

Comme la souris pourra être retirée du clavier, elle devra bien sûr être équipée de son propre circuit et de sa propre batterie. Avec une souris si petite, on imagine que l’autonomie ne serait pas impressionnante, et qu’il faudrait un système de recharge sans fil une fois fixée sur le clavier.

Incorporer une souris dans le clavier permettrait donc aux utilisateurs de ne plus avoir à transporter une souris lors de leurs déplacements. L’objectif ici ne serait donc pas de remplacer le trackpad, mais plutôt d’offrir une souris optionnelle lorsque vous aurez à réaliser des tâches demandant de la précision, ce qui est parfois plus compliqué avec les trackpads. Cependant, enlever complètement le trackpad permettrait également à Apple de proposer de petits ordinateurs de poche.

Ce nouveau clavier très spécial ne devrait pas être présent dans les prochains MacBook Pro d’Apple, dont la production a débuté il y a peu. En effet, on sait presque déjà tout à leur sujet, puisque les développeurs du ransomware REvil ont déjà réussi à mettre la main sur des schémas des appareils. Apple va par exemple modifier les connectiques de son ordinateur, et retirer la Touch Bar.

