Apple : un manuel de l’Apple II signé par Steve Jobs vendu 787 484 dollars aux enchères !

Jim Irsay, propriétaire des Colts d’Indianapolis, a remporté l’enchère pour un manuel Apple II vintage signé et inscrit par Steve Jobs en 1980. Irsay, qui a hérité de l’équipe NFL de son défunt père Bob en 1997 a déboursé 787 484 dollars pour le guide d’utilisation avec une reliure spirale.

Manuel Apple II signé par Steve Jobs – Crédit : RRAuction

Le manuel de l’Apple II compte 196 pages et a été adressé à Julian Brewer, qui a négocié les droits de distribution pour Apple au Royaume-Uni en 1979. Le manuel contient un message personnel de Steve Jobs qui dit : « Julian, ta génération est la première à grandir avec des ordinateurs. Va changer le monde ! Steven Jobs, 1980. »

Ce n’est pas la première fois que l’on assiste à une vente aux enchères aussi spectaculaire pour un document lié à l’Apple II, puisque des croquis de l’Apple II dessinés par Steve Wozniak avaient été vendus à 630 272 dollars aux enchères l’année dernière. Les documents de Steve Jobs sont également très recherchés. Une demande d’emploi manuscrite de Steve Jobs avait été vendue à 175 000 dollars, et une simple disquette qu’il avait signée était en vente à 7 500 dollars.

Comment Julian a-t-il obtenu cet autographe ?

D’après Julian, voici comment il s’est procuré cet autographe : « J’étais assis dans ma chambre en train d’écrire des jeux sur mon Apple II lorsque papa m’a appelé pour rencontrer des invités. À ma grande surprise, il s’agissait de Steve Jobs et de Mike Markkula. J’avais le manuel avec moi et je n’ai compris que plus tard combien il était rare que Jobs signe quoi que ce soit, et encore moins qu’il écrive une inscription comme celle-ci. Il s’entendait bien avec papa, donc je pense que l’inscription a été faite avec soin. ». Effectivement, ce n’est pas tous les jours que Julian pouvait dire que Steve Jobs avait été invité chez lui.

Irsay est un grand collectionneur. En effet, il possède déjà une énorme collection de musique qui comprend des instruments utilisés autrefois par les Beatles, Jerry Garcia et Prince. Il a récemment acquis le piano d’Elton John pour 915 000 dollars et possède également les bottes de Muhammad Ali lors du « Thrilla’ in Manila » de 1975, la première version de « On The Road » de Jack Kerouac et la canne d’Abraham Lincoln. Le manuel de l’Apple II, bien que différent du reste de sa collection, viendra la compléter à merveille.

