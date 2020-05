Apple : un nouvel iPad low cost avec un SoC A13 pour 2020 ?

Crédit : Apple

Cette année, Apple a déjà renouvelé une partie de sa gamme d’iPad en lançant deux nouvelles déclinaisons de ses iPad Pro. Deux modèles qui nous avaient laissés sur notre faim, probablement à cause des nombreuses spéculations qui entouraient leur lancement. On s’attendait notamment à un SoC bien plus puissant, et à un écran mini LED.

Ce sont finalement le scanner LiDAR et le support d’un trackpad qui auront marqué le lancement de l’iPad Pro 2020. Côté processeur, Apple s’est contenté de recycler l’A12 de 2018 avec une architecture identique et seulement un cœur supplémentaire. La firme ne semble pas vouloir en rester là pour 2020. Elle pourrait également sortir de nouveaux iPad avec des tailles d’écran inédites pour un prix inférieur aux modèles actuels.

Apple : après l’iPhone SE 2020 un iPad SE

Un rapport du célèbre analyste de TFT Securities indique qu’Apple se prépare à lancer deux nouveaux modèles d’iPad en fin d’année. Selon Ming-Chi Kuo, la tablette se déclinera en 10,8 pouces pour l’iPad standard, et 8,5 ou 9 pouces pour l’iPad Mini. Des dalles légèrement plus grandes que sur les modèles actuels avec 10,2 pouces pour l’iPad, 10,5 pour l’iPad Air et enfin 7,9 pouces pour l’iPad Mini.

L’analyste précise que les nouveaux modèles « suivront la stratégie produit de l’iPhone SE, et les arguments de vente seront le prix plus abordable et l’adoption de de puces rapides ». Actuellement, l’iPad Air et l’iPad mini sont dotés de Soc A12 et le modèle standard embarque un A10 Fusion. Pour abaisser les coûts tout en les rendant plus performants, on imagine que la firme de Cupertino optera pour l’A13 des iPhone SE.

