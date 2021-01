Apple : un nouvel iPhone SE et des AirPods Pro deuxième génération seraient dévoilés en avril 2021

Une sortie en avril interviendrait exactement un an après la sortie de l’iPhone SE 2020, et plus d’un an après la sortie des AirPods Pro, qui avaient été présentés à la fin du mois d’octobre 2019.

iPhone SE 2020 et AirPods Pro première génération – Crédit : Apple

Les affirmations de Macotakara contredisent les déclarations de l’analyste Ming-Chi Kuo. En effet, selon lui, Apple ne sortira pas de nouvel iPhone SE au cours du premier semestre 2021. Macotakara et Ming-Chi Kuo ont tous deux déjà dévoilés en avance plusieurs produits Apple, il est donc étonnant de les voir être en désaccord sur la date de sortie d’une nouvelle génération.

Une nouvelle génération d’iPhone SE et d’AirPods Pro en avril ?

Les sources chinoises de Macotakara affirment que des AirPods Pro de deuxième génération devraient être commercialisés en avril, en même temps qu’un iPhone SE de troisième génération. Le rapport ne donne pas beaucoup d’informations, mais il affirme que le boîtier de chargement des AirPods Pro mesurera 21 mm d’épaisseur, 46 mm de hauteur et 54 mm de largeur.

Le boîtier de chargement actuel des AirPods Pro a une hauteur de 45,2 mm et une largeur de 60,6 mm. En conséquence, la nouvelle génération serait alors significativement plus petite que les AirPods Pro actuels. En effet, selon Bloomberg, les nouveaux AirPods Pro pourraient être plus arrondis, car Apple aurait fait le choix de la tige des écouteurs sans fil.

Les nouveaux AirPods Pro seront directement confrontés aux nouveaux Galaxy Buds Pro de Samsung, dont toutes les caractéristiques et le prix sont désormais connus. Ils seront présentés le 14 janvier, en même temps que la nouvelle série de smartphones haut de gamme, les Galaxy S21.

En plus des AirPods Pro de nouvelle génération, on s’attend également à ce qu’Apple lance de nouveaux AirPods plus tard dans l’année. Ceux-ci ressembleraient aux AirPods Pro, avec une tige plus petite. L’iPhone SE de troisième génération pourrait quant à lui arriver avec une version plus grande de 5,5 pouces, soit la même taille que l’iPhone 8 Plus.

Source : macotakara