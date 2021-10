Apple : un prototype de MacBook Pro M1X repéré à l’Apple Park

Traditionnellement, le mois d’octobre est placé sous le signe des MacBook pour Apple. Le mois dernier, c’est la sortie de l’iPhone 13, plus cher à produire que son prédécesseur, qui marquait l’actualité de la marque à la pomme. Si la dernière conférence ne faisait pas état de la sortie de nouveaux MacBook, celle-ci serait néanmoins prévue pour les semaines à venir.

MacBook Pro. Crédit : pixabay

« Le nouveau MacBook Pro n’est pas apparu lors de la présentation Apple de septembre, mais son lancement devrait toujours avoir lieu dans les prochaines semaines. Apple fait généralement ses principales présentations de Mac en octobre. Alors, restez à l’écoute », explique Marc Gurman, un journaliste souvent bien informé de ce qu’il se prépare du côté de la firme de Cupertino.

De nouveaux MacBook avec une puce M1X

De nouveaux MacBook Pro 14 et MacBook Pro 16 devraient donc bientôt faire leur apparition équipés de la nouvelle puce M1X. Cette puce est dotée de 10 cœurs (8 à hautes performances et 2 à basse consommation) au lieu des 8 de la puce M1 et se déclinerait en 2 versions, une avec 16 cœurs graphiques, l’autre 32, là où son prédécesseur se contentait de 8 cœurs GPU.

Le prototype aperçu se nomme très sobrement « MacBook Pro » et porte la référence DVT-X88102. Le terme DVT donne une idée du stade de développement du prototype aperçu. Habituellement DVT est l’acronyme de Design Validation Testing, une étape de développement qui permet de valider à 99 % un prototype avant que celui-ci ne passe à la PVT, Production Validation Testing. Cette dernière étape permet de valider le produit pour une production de masse.

Le modèle repéré embarque 16 GB de RAM et offre un stockage de 512 GB. D’autres modèles sont attendus avec jusqu’à 32 GB de RAM et 2 TB de stockage.

D’autres nouveautés devraient également faire leur apparition. L’ordinateur devrait proposer une connectique plus complète, à savoir : un port HDMI, un port MagSafe, un lecteur de carte SD… Il devrait également recevoir un lifting, être plus compacte et pourrait recevoir un écran mini-LED. La Touch Bar devrait également disparaître de ce nouveau modèle.

Si l’on en croit les diverses sources, habituellement bien renseignées, Apple devrait lever le mystère d’ici quelques semaines.

