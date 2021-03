Apple : une politique secrète de vente viserait à récompenser les clients polis

Apple serait plus enclin à récompenser les clients polis des magasins Apple Store. Une ancienne salariée de la firme de Cupertino a révélé cette politique secrète de vente dans une vidéo TikTok qui est rapidement devenue virale.

Apple aurait mis en place une politique secrète de vente qui s’appelle « surprise and delight». Utilisable par les vendeurs, elle s’appliquerait dans les magasins Apple Store. Son objectif ? Récompenser les clients les plus polis pour encourager la bienveillance. Les clients désagréables sont évidemment servis, mais pas aussi bien que les clients polis.

Un Apple Store en Iran – Crédit : Amir Hosseini / Unsplash

Cette information n’est pas officielle. Elle a été révélée par une ancienne salariée de la firme de Cupertino dans une vidéo TikTok qui est devenue virale sur la plateforme.

La politique d’Apple permet à certains clients d’obtenir des remplacements gratuits

Tout a commencé lorsque l’utilisatrice « @AnnaXJames » a lancé une tendance en demandant : « si vous avez travaillé pour une grande entreprise, comme une chaîne de restaurant ou un commerce de détail, je veux connaître les secrets que seuls les employés connaissent ». Ainsi, l’utilisatrice « @Tanicornerstone », ancienne salariée d’Apple, a dévoilé une politique secrète de la firme de Cupertino qui réduit d’ailleurs la production de l’iPhone 12 mini à cause de ses ventes décevantes.

Travailler dans le service client et la vente en magasin n’est pas toujours une tâche facile, loin de là. Certains clients sont désagréables, méprisants, voire agressifs. Néanmoins, d’autres sont très chaleureux et polis, ce qui égaye évidemment la journée des vendeurs. La politique « surprise and delight » d’Apple servirait donc à encourager ces comportements positifs.

En effet, @Tanicornerstone a expliqué dans la vidéo ci-dessus que tous les salariés ont un quota qui leur permet de surprendre les clients. Elle a alors donné l’exemple de clients qui ont pu se faire remplacer gratuitement leur iPhone endommagé par l’eau. De manière générale, un remplacement dans de telles conditions induit toujours des frais. D’ailleurs, Apple a récemment lancé un programme de remplacement gratuit de l’Apple Watch Series 5 ou SE si elles ne chargent plus.

Bien entendu, il faut prendre cette information avec des pincettes puisque nous ne pouvons pas confirmer la véracité des propos de l’utilisatrice TikTok. Cependant, d’autres utilisateurs qui affirment être des clients ou des salariés d’Apple ont confirmé l’existence de cette politique de vente dans les commentaires de la vidéo.

Source : Ubergizmo