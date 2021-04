Apple utilisera les batteries « Megapack » de Tesla pour alimenter l’Apple Park en Californie

Apple souhaite poursuivre son engagement en faveur des énergies renouvelables et de la neutralité carbone d’ici 2030.

Apple centrale solaire photovoltaïque California Flats – Crédit : Apple

Le projet « California Flats » d’Apple est conçu pour stocker quelque 240 mégawattheures d’énergie dans la centrale solaire photovoltaïque de 130 mégawatts de la société en Californie. C’est suffisamment d’énergie pour alimenter plus de 7 000 foyers pendant une journée. Son projet est très ambitieux, puisqu’il sera « l’un des plus grands projets de batteries du pays. ».

Selon les documents déposés auprès du conseil des superviseurs du comté de Monterey en 2020, et dénichés par The Verge, Apple prévoit d’utiliser 85 Megapacks lithium-ion Tesla dans le cadre de cette initiative. Une partie de l’énergie stockée dans les batteries sera utilisée pour alimenter l’Apple Park de Cupertino. Les Megapacks sont conçus pour être installés dans des centrales électriques sans émissions, et proposent jusqu’à 3 MWh de stockage et 1,5 MW d’onduleurs.

Apple veut atteindre la neutralité carbone d’ici 2030 sur sa chaîne d’approvisionnement

Apple met régulièrement en avant ses engagements en matière d’écologie. Nous avions par exemple pu voir un nouveau robot qui recycle les iPhone, et le géant californien a récemment retiré les chargeurs de ses boîtes d’iPhone.

Cependant, Apple n’a pas toujours été en faveur de toutes les initiatives qui constitueraient un progrès en matière d’écologie. En effet, Apple rejette depuis toujours l’idée d’un chargeur universel qui, selon lui, étoufferait l’innovation.

L’entreprise de Cupertino est déjà neutre en carbone, mais ce n’est pas le cas de tous ses partenaires. Apple a récemment affirmé que 110 de ses partenaires de fabrication passeront prochainement à une énergie 100 % renouvelable dans le cadre de son engagement à rendre sa chaîne d’approvisionnement et ses produits neutres en carbone d’ici 2030.

Selon l’entreprise, ses partenaires ont prévu de mettre en service près de 8 gigawatts d’énergie propre d’ici 2030. Apple a déclaré qu’il s’agissait de l’équivalent d’un retrait de 3,4 millions de voitures de la route.

Source : The Verge