Apple va dévoiler un iPad avec la recharge sans fil MagSafe en 2022

Citant des sources au fait des projets d’Apple, Bloomberg rapporte que la société travaille à l’intégration de la recharge sans fil dans ses tablettes, une gamme de produits qui a connu une croissance explosive au cours de l’année écoulée, notamment à cause de la pandémie de COVID-19 qui a conduit les personnes actives à travailler à domicile.

Apple iPad Pro – Crédit : Apple

Apple avait d’abord rendu ses iPhone compatibles avec la recharge sans fil avec l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X en 2017. Depuis, tous les iPhone haut de gamme sont compatibles, et l’entreprise a récemment lancé avec l’iPhone 12 la technologie MagSafe. Il s’agit d’un chargeur magnétique qui se colle au dos de l’iPhone. Selon Bloomberg, l’iPad pourrait bien adopter cette technologie dès 2022.

En plus de pouvoir recharger votre iPhone magnétiquement, nous avions vu que le câble MagSafe pouvait également faire office de canne à pêche, puisqu’un internaute l’avait utilisé pour repêcher un iPhone 12 Pro au fond d’un canal.

L’iPad Pro 2022 pourrait être compatible avec la recharge sans fil inversée

L’utilisation d’un dos en verre ne rendra pas seulement le nouvel iPad Pro très différent des iPads précédents, mais elle permettra également de mettre en place une nouvelle fonctionnalité : la recharge sans fil inversée. On sait que l’iPhone 12 serait secrètement compatible avec cette fonctionnalité, mais Apple ne l’aurait pas encore activée.

« Dans le cadre du développement du prochain iPad Pro, Apple teste également une technologie appelée recharge sans fil inversée. Celle-ci permettrait aux utilisateurs de recharger leur iPhone ou d’autres gadgets en les posant sur le dos de la tablette. Apple avait auparavant travaillé à rendre cette possibilité possible pour l’iPhone afin de charger les AirPods et les Apple Watches. », déclare Bloomberg.

En plus de la recharge sans fil et sans fil inversée, on sait que les prochaines tablettes d’Apple en 2022 et 2023 seront équipées d’écran OLED. Les écrans OLED permettront d’affiner et d’alléger les iPad, on imagine donc que la prochaine génération offrira un design très différent.

Selon Bloomberg, Apple prépare également le successeur de l’iPad mini. La version mise à jour devrait avoir des bords d’écran plus étroits, tandis que la suppression de son bouton d’accueil a également été testée. Elle devrait être la première tablette d’Apple à bénéficier d’un écran OLED.

Source : Bloomberg