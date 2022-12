Apple veut faire assembler certains iPad en Inde

Apple veut réduire progressivement sa dépendance à la Chine pour la production et l’assemblage de ses appareils. Il a déjà prévu de s’approvisionner en puces aux États-Unis dès 2024 auprès d’une usine du fournisseur de semi-conducteurs TSMC. Prochainement, certains iPad pourraient être assemblés en Inde. Cela éviterait ainsi à Apple d’être impacté par les ralentissements de production de ses appareils en Chine à cause des restrictions anti-Covid.

Des sources proches du gouvernement indien ont révélé qu’Apple est en cours de discussion avec les autorités. Néanmoins, rien de concret n’a été décidé pour le moment. Si ces discussions aboutissent à un accord, Apple renforcerait son influence dans le pays. En effet, certains produits sont déjà assemblés en Inde. Il s’agit notamment d’une partie des iPhone 14. Pendant quelques années, Apple a déjà fait assembler certains de ses anciens modèles d’iPhone en Inde.

L’Inde fabrique déjà quelques iPhone 14, mais les usines manquent d’expertise pour l’iPad

Alors que la fin de la fabrication des iPhone en Chine est une possibilité sérieusement envisagée par Apple, l’assemblage des iPad pourrait aussi être délocalisé, ou du moins de certains iPad. Le problème principal qu’Apple doit résoudre est le manque d’expertise locale pour la fabrication des appareils à la pomme. Même si les usines indiennes produisent déjà quelques iPhone, elles manquent encore d’expertise.

Comme les sources proches du gouvernement indien l’ont précisé, le manque d’employés hautement qualifiés avec de l’expérience dans l’assemblage d’appareils complexes tels que l’iPad risque de freiner Apple dans sa délocalisation de la production. Il ne faut pas non plus oublier les tensions croissantes entre la Chine et l’Inde qui n’améliorent pas la situation.

Actuellement, environ 10 % des iPhone sont assemblés en Inde. Selon Gene Munster de Loop Ventures, 35 % des iPhone seront fabriqués en Inde dans 5 ans. « Je pense qu’Apple étendra la production d’iPhone à d’autres pays en dehors de l’Inde et de la Chine au cours des 5 prochaines années. Peut-être le Vietnam, la Malaisie et les États-Unis », a-t-il déclaré. Apple pourrait ainsi relocaliser progressivement une partie de l’assemblage des iPad en Inde, mais il ne l’a pas encore confirmé.

