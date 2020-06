Apple Watch 6 : pas de nouveauté côté design

Pour le lancement de l’Apple Watch Series 4, Apple avait introduit une légère refonte avec un écran plus grand, qui a continué à être utilisé dans la série 5. En effet, la Apple Watch 5 n’a apporté que de légères mises à jour. Pourtant, la Série 6 n’apporterait elle aussi, aucune nouveauté au niveau du design.En effet, Apple pourrait continuer à utiliser le même écran pour la série 6 que pour ses prédécesseurs. Les mises à niveau seraient donc principalement internes.

Crédit : Apple

Innovations possibles

Pour ce modèle, Apple pourrait également passer à un micro affichage LED.Pus de fonctionnalités au niveau des applications de santé et de remise en forme sont attendues. En plus du suivi encore plus minutieux du sommeil, la possibilité de vérifier certaine donnés vitales, tel que les niveaux d’oxygène dans le sang est plausible mais peu probable avec la structure actuelle du produit. Les utilisateurs aimeraient avoir des capacités d’itinérance plus précises, une puce plus puissante ainsi qu’une batterie plus autonome. Selon le leaker Nikias Molina, la montre de la série 6 aura une durée de vie supérieure à 24 heures, ce qui pourrait la rendre plus volumineuse.

Pas de Micro-LED : l’Apple Watch Series 6 aurait le même écran que la Series 5 https://t.co/Z5MLcsF4ZA pic.twitter.com/09WUBu0ffd — 🇨🇦 Steph Molliex  (@stephmolliex) June 1, 2020

Sécurité et liberté

Suite à un brevet déposé par Apple en Avril dernier, un mécanisme capable de détecter un accident en évaluant la gravité de la situation pourrait être introduit aux nouveaux appareils.Par exemple, si le GPS de l’Apple Watch estime que son utilisateur serait tombé dans des eaux profondes, ou autres lieus jugés comme dangereux, le gadget connecté pourrait alerter les autorités compétentes. Evidemment, les fonctionnalités du GPS peuvent être activées ou désactivées, afin de respecter les libertés individuelles.

