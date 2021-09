Apple Watch Series 7 : la production est suspendue

L’Apple Watch Series 7 pourrait sortir en retard. La production de la prochaine montre connectée d’Apple a été temporairement suspendue. Des difficultés techniques ont été rencontrées à cause de son nouveau design.

L’Apple Watch Series 7 risque de rater la présentation d’Apple qui dévoilera l’iPhone 13 et les AirPods 3 le 14 septembre prochain, soit dans deux semaines. En effet, Bloomberg et Nikkei ont tous deux rapporté que la prochaine montre connectée d’Apple rencontre des problèmes de production.

Apple Watch Series 5 – Crédit : Vựa Táo / Unsplash

Plusieurs sources ont confirmé à Nikkei que la production à petite échelle de l’Apple Watch Series 7 avait déjà démarré. Néanmoins, elle est temporairement suspendue à cause de difficultés rencontrées sur la ligne de montage. Bloomberg a aussi partagé un constat similaire.

Le nouveau design de l’Apple Watch Series 7 pose problème

Selon les sources, la production de l’Apple Watch Series 7 a rencontré « des défis critiques pour atteindre des performances de production satisfaisantes ». Ainsi, non seulement la production à petite échelle a été suspendue, mais celle à grande échelle ne peut toujours pas démarrer alors que la montre connectée devrait être dévoilée d’ici 2 semaines.

Apparemment, les fournisseurs rencontrent des problèmes à cause du nouveau design de la montre connectée qui se caractériserait par des bordures plates. La priorité d’Apple est de résoudre ces problèmes techniques le plus rapidement possible afin de démarrer aussitôt la production à grande échelle.

Pour le moment, Apple n’a pas encore communiqué sur le sujet. Nous ne pouvons donc pas confirmer que l’Apple Watch Series 7 sera retardée. Si la firme de Cupertino réussit à reprendre la production prochainement, sa sortie ne devrait pas être trop impactée.

Pour rappel, l’Apple Watch Series 7 devrait avoir un écran plus grand que l’Apple Watch Series 6 sortie l’année dernière. Elle serait proposée dans deux modèles différents avec un cadran de 41 mm ou 45 mm. Il faut aussi compter sur un processeur plus puissant pour de meilleures performances. Cependant, l’Apple Watch Series 7 n’introduira pas de nouvelles fonctionnalités liées à la santé. Il faudra attendre l’Apple Watch Series 8 en 2022 pour découvrir un scanner de température corporelle.

Source : The Verge