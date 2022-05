Applications Apple : vos abonnements peuvent augmenter sans votre permission

Le logo de l’App Store – Crédit : James Yarema / Unsplash

Les actualités autour de la Pomme sont nombreuses ces derniers jours. Nous avons notamment appris qu’Apple prévoyait d’abandonner le port Lightning au profit de l’USB-C à compter de 2023. Une information largement relayée qui en a éclipsé une autre, bien plus embêtante pour les utilisateurs. Nous vous mettons donc au parfum !

Apple a mis à jour sa politique d’abonnement sur l’App Store. Avant cela, les usagers devaient invariablement valider la poursuite de leur abonnement à une application lorsque celui-ci devenait plus cher. À l’avenir, les développeurs pourront augmenter les prix automatiquement, l’utilisateur d’iPhone ou d’iPad n’ayant pas à valider la chose.

App Store : des augmentations automatiques soumises à des conditions

Un changement notable qui agace déjà les principaux concernés. Heureusement, les développeurs sont soumis à des conditions. Sans ces dernières, cela aurait été la porte ouverte à tous les abus. En l’occurrence, les usagers seront informés à l’avance par e-mail et par notification push en cas d’augmentation. S’ils ne se désabonnent pas avant la date fatidique, ils seront toutefois automatiquement surfacturés.

Par ailleurs, les développeurs pourront procéder à la surfacturation automatique seulement une fois par an. Qui plus est, la hausse ne devra pas dépasser 5 dollars ou 50 % du tarif de l’abonnement mensuel actuel (ou 50 euros et 50 % du tarif annuel). Ainsi, les développeurs désireux de dépasser ces seuils ne pourront pas imposer la surfacturation automatique.

Pour justifier une telle décision, Apple indique que les utilisateurs ont tendance à manquer les notifications relatives aux hausses de prix. Si bien que leur service est interrompu, les usagers n’ayant pas validé la reconduction de l’abonnement. Toujours est-il qu’ils risquent également de manquer les futures notifications les informant d’une augmentation imminente… Il faudra faire en sorte d’être plus attentif à l’avenir pour éviter les mauvaises surprises.

